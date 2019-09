Si è giocato nella notte in Brasile e Argentina oltre che la CONCACAF Nations League e la Champions League Donne. In Italia di gioca la Serie D

Mercoledì 11 settembre si è aperto con una serie di incontri in Sud America. Partiamo dalla Copa Argentina dove il Colon ha superato ai rigori l’Atletico Tucuman. Ai tempi regolamentari il match si era chiuso sull’1-1 grazie alle reti di Schmidt e Toledo nella ripresa. Nella Serie A brasiliana 3-0 del Palmeiras sulla Fluminense. Mattatore della partita è stato Adriano con una tripletta. Nelle Filippine 4-1 delle Philippine Air Force sul Global FC mentre sfogliando le amichevoli tra nazionali pari senza reti tra Colombia e Venezuela mentre 1-1 tra USA e Uruguay. Vincono in casa l’Ecuador (3-0 sul Bolivia), Honduras (2-1 sul Cile) e Argentina (4-0 sul Messico). Colpo esterno per 1-0 del Perù sul Brasile. Nella Copa Paraguay 2-0 dello Sp. Luqueno sul Nacional Asuncion. Nella CONCACAF Nations League vittoria casalinga della Repubblica Dominicana su El Salvator, successi esterni per Canada e Guatemala rispettivamente 1-0 su Cuba e 5-0 su Portorico. Pareggio per 1-1 tra Haiti e Curacao. Nel programma odierno anche la Champions League Donne con un ricco programma a partire dalle ore 14 mentre nella Serie D italiana si gioca nei gironi B e C. Andiamo a vedere il quadro completo dei risultati in tempo reale di oggi.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

