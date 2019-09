Ramsey verso il recupero, è pronto a giocare

Il centrocampista gallese verso la sua prima convocazione in bianconero carico dopo aver smaltito l’infortunio. Mandzukic rischia la tribuna a Firenze

TORINO – Ramsey verso la panchina a Firenze. Sembra aver completamente smaltito l’infortunio il neo acquisto bianconero che non vede l’ora di giocare. “Tornati a prepararci per sabato. #ForzaJuve” è la frase che si trova sul suo profilo istagram dove proponiamo una sua immagine durante all’allenamento. Sfogliando la probabile formazione della Juventus il suo nome figura tra quelli presenti in panchina e perchè no potrebbe giocare uno spicciolo di match contro la Fiorentina.

Il match con i viola è l’anticipo che sabato 14 settembre alle 15 aprirà la 3° giornata di Serie A. Si attende solo l’ufficialità della sua prima convocazione che rischierebbe di far slittare in tribuna addirittura Mandzukic. Ricordiamo che il centrocampista gallese ad oggi è quotato 19 sulla lista di fantamagic classic (www.fantamagic.it) e pro (www.fantacalciok.com) quindi mantiene ancora un elevato valore nonostante abbia saltato per infortunio le prime due.

Foto di Ramsey in allenamento, fonte profilo ufficiale Instagram