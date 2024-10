118^ edizione de Il Lombardia: risultato finale

COMO – Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ha vinto la 118^ edizione de Il Lombardia presented by Crédit Agricole, 255 km da Bergamo a Como. Sul traguardo finale ha preceduto Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) e Giulio Ciccone (Lidl-Trek).

Il campione del mondo ha conquistato il suo quarto successo consecutivo ne “La Classica delle Foglie Morte” attaccando a 48 km dall’arrivo sulle rampe della Colma di Sormano.

RISULTATO FINALE

1 – Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) – 255 km in 6h04’58” alla media di 41.921km/h

2 – Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a 3’16”

3 – Giulio Ciccone (Lidl-Trek) a 4’31”

DICHIARAZIONI

Il vincitore del 118° Il Lombardia presented by Crédit Agricole, Tadej Pogacar, ha dichiarato subito dopo il traguardo: “Ogni vittoria è speciale, e quella di oggi lo è ancor di più visto il lavoro che ha fatto il mio team. Siamo stati tutto il giorno in testa al gruppo per evitare che la fuga prendesse troppo margine e poi, una volta avvicinatisi ai battistrada, ho lanciato il mio attacco proprio dove lo avevamo pianificato. Sapevo che se avessi raggiunto la cima della Colma di Sormano con abbastanza vantaggio avrei potuto difenderlo nei successivi 40 km. Ho spinto tanto e nel finale mi sono goduto l’abbraccio del pubblico. Non è il momento di fare graduatorie su chi sia il corridore più forte della storia, lo vedremo a fine carriera”.