BUSTO ARSIZIO – Sabato 12 ottobre 2024, lo Stadio Carlo Speroni ospiterà la partita Pro Patria-Lecco, valevole per la nona giornata del Girone A di Serie C. Il fischio di inizio è previsto per le ore 17.30. Nonostante il ritardo in classifica, il Pro Patria arriva meglio a questa sfida contro il Lecco. I padroni di casa sono infatti in fiducia, vista la striscia positiva di quattro risultati consecutivi. Male invece il Lecco, che nelle ultime due uscite ha rimediato altrettante sconfitte. Forte anche del pubblico di casa, il Pro Patria parte così favorito, a patto che trovi la rete con più continuità. Sono infatti solo 5 le marcature siglate fino ad oggi dai padroni di casa.

Un segnale incoraggiante per il Lecco, che sta incontrando difficoltà difensive da inizio stagione. Ne consegue che il Pro Patria potrebbe vincere con il minimo indispensabile, ovvero per 1 rete a 0. La gara potrebbe perciò finire con il risultato di Under 2.5. Un esito che viene condiviso dalla maggior parte delle ricevitorie, dato che è quotato alla cifra di 1.40. Il fischietto Lucio Felice Angelillo appartenente alla Sezione di Nola dirigerà questo incontro che si disputerà presso lo Stadio Carlo Speroni. Sarà coadiuvato dal primo assistente Daniele Sbardella proveniente da Belluno, mentre il secondo assistente sarà Leonardo Mallimaci di Reggio Calabria. Il ruolo del Quarto Ufficiale verrà invece svolto da Luca De Angeli di Milano.

Tabellino

PRO PATRIA: Rovida W., Bashi E., Cavalli T., Sassaro A., Somma M., Nicco G., Piran L., Mehic A. (dal 35′ st Citterio G.), Ferri D., Beretta G., Terrani G. (dal 21′ st Pitou J.). A disposizione: Pratelli L., Alcibiade R., Citterio G., Curatolo D., Ferrario L., Frattini A., Miculi M., Palazzi A., Pitou J., Reggiori P.

LECCO: Dalmasso J., Beghetto A. (dal 19′ st Rocco D.), Celjak V., Battistini M., Kritta M., Lepore F., Galli G. (dal 37′ st Di Gesu E.), Ilari C., Gunduz T. (dal 19′ st Tordini M.), Sipos L. (dal 25′ st Louakima C.), Galeandro A.. A disposizione: Fall A. M., Ceola F., Di Gesu E., Dore S., Frigerio M. R., Louakima C., Mendoza A., Rocco D., Stanga L., Tordini M.

Reti: al 11′ st Beretta G. (Pro Patria) , al 31′ st Somma M. (Pro Patria) al 15′ pt Lepore F. (Lecco) .

Ammonizioni: al 22′ pt Nicco G. (Pro Patria), al 36′ pt Mehic A. (Pro Patria) al 29′ pt Galli G. (Lecco), al 39′ pt Galeandro A. (Lecco), al 39′ st Battistini M. (Lecco), al 44′ st Tordini M. (Lecco).

Espulsioni: al 22′ st Galeandro A. (Lecco).

Presentazione del match

QUI PRO PATRIA – Il tecnico Riccardo Colombo dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2: con Rovida tra i pali; Bashi, Alcibiade e Cavalli a completare il reparto arretrato; Somma, Nicco, Ferri, Piran e Mehic a metà campo; Toci e Pitou in avanti.

QUI LECCO – Il tecnico Francesco Baldini dovrebbe scendere in campo con il 4-3-1-2: con Furlan tra i pali; Lepore, Battistini, Marrone e Beghetto a completare il reparto arretrato; Frigerio, Galli e Ilari a metà campo; Di Gesù dietro alle due punte Pinzauti e Zuberek.

Probabili formazioni di Pro Patria – Lecco

PRO PATRIA (3-5-2): Rovida; Bashi, Alcibiade, Cavalli; Somma, Nicco, Ferri, Piran, Mehic; Toci, Pitou. Allenatore: Riccardo Colombo.

LECCO (4-3-1-2): Furlan; Lepore, Battistini, Marrone, Beghetto; Frigerio, Galli, Ilari; Di Gesù; Pinzauti, Zuberek. Allenatore: Francesco Baldini.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita tra Pro Patria e Lecco sarà visibile su Sky Sport (canale 254) e Now.