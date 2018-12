20 anni di Inter con Technogym: la storia continua

Celebrata, presso lo store Technogym di Milano, la partnership fra il brand leader mondiale nello sport e la società nerazzurra

MILANO – Technogym – il brand leader mondiale nella produzione di prodotti e servizi digitali per il wellness e lo sport, è orgoglioso di celebrare 20 anni al fianco del FC Internazionale Milano, come Official Supplier per la preparazione atletica.

Era la stagione 1997-‘98. L’anno in cui l’Inter arriva seconda in campionato e vince la Coppa Uefa. L’anno in cui la metà campo nerazzurra era difesa dalla dallo “Zio”, Beppe Bergomi e Javier Zanetti – oggi vice-president del club. L’anno in cui si unisce alla squadra nerazzurra il “Fenomeno” brasiliano, Ronaldo, segnando ben 25 gol e aggiudicandosi il Pallone d’Oro.

Un’Inter che puntava a vincere tutto, scegliendo al suo fianco nella preparazione atletica dei suoi campioni Technogym, il brand italiano Fornitore Ufficiale delle ultime 7 edizioni dei Giochi Olimpici e partner dei migliori atleti del mondo. Da allora il sodalizio tra Technogym e Inter è diventato sempre più stretto, e i traguardi dei due partner sempre più alti.

Nel calcio moderno, con impegni ravvicinati, alti ritmi di gioco e con i calciatori sempre più a rischio infortuni, l’importanza di una preparazione atletica all’avanguardia è fondamentale. Per questo motivo Inter, da 20 anni, sceglie di affidarsi alla lunga esperienza di Technogym nel mondo dello sport per garantire un adeguato supporto tecnico-scientifico alla preparazione atletica ed alla riabilitazione dei suoi giocatori.

L’ampia gamma di prodotti, servizi e soluzioni offerti da Technogym permettono di soddisfare le esigenze della squadra nerazzurra durante tutta la stagione. La partnership di lunga data tra la squadra e il brand italiano include infatti l’installazione delle tecnologie Technogym più innovative nei centri di allenamento dell’Inter, tra cui: la Linea ARTIS, un range completo di cardio, forza e allenamento funzionale, che unisce il meglio in termini di design, ingegneria biomeccanica e tecnologia interattiva e la nuovissima SKILL LINE – che include SKILLMILL, SKILLROW, SKILLRUN e SKILLBIKE – mirata al miglioramento delle performance atletiche e sviluppata a partire dall’esperienza di Technogym al fianco dei campioni dello sport. Inoltre, tutte le soluzioni Technogym sono totalmente integrate nel Mywellness cloud, la piattaforma digitale Technogym che permette ai giocatori di restare connessi con i loro programmi di allenamento personali direttamente sugli attrezzi e attraverso i loro device mobile.

Un anniversario speciale dunque quello di quest’anno, festeggiato in occasione dell’evento Sponsor – Wellness Cocktail Party, tenutosi ieri sera presso lo store Technogym di Via Durini 1 a Milano. Durante il corso della serata, si è svolta anche la premiazione del Project Activation Contest, il contest rivolto a tutti i partner di FC Internazionale Milano. A premiare le aziende vincitrici il vice-president Javier Zanetti assieme una delle legend nerazzurre più amate di sempre, Hernán Crespo.