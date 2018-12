Pronostici del 6 dicembre su Coppa Italia e Copa del Rey

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di giovedì. Bolletta dedicata ai sedicesimi di finale della Coppa Italia, alla Copa del Rey e all’Eredivisie

Ultima giornata dei sedicesimi di finale della Coppa Italia, con i pronostici di giovedì 6 dicembre che riguardano due gare di questa competizione. Oltre ad altre tre partite valide per i sedicesimi di finale della Copa del Rey e una del massimo campionato olandese. In totale sei incontri che siamo andati ad analizzare nel dettaglio.

Genoa-Entella 1 (ore 18)

Incontro valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Il Genoa proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Torino mentre la squadra di Chiavari, dopo mesi passati tra ricorsi e sentenze, si è rassegnata alla Serie C dove sta facendo bene.

Torino-Sudtirol 1 (ore 20.45)

Match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Il Torino, reduce dalla vittoria casalinga contro il Genoa, è sesto con 21 punti. Il Sudtirol è nono nel girone B di serie C.

Feyenoord-Venlo over 2,5 (ore 20)

Gara valida per l’undicesima giornata del massimo campionato olandese. Il Feyenoord proviene dalla vittoria casalinga contro il PSV e in classifica è terzo con 29 punti. Dieci lunghezze in meno, reduce dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo dell’Heracles.

Levante-Lugo 1 (ore 12)

Incontro valevole per i sedicesimi di finale della Coppa di Spagna. Il Levante, sesto in Liga, entra ora nella competizione mentre il Lugo ha già eliminato Albacete e Alborcon.

Real Madrid-Melilla over 2,5 (ore 16.15)

Match valido per i sedicesimi di finale della Coppa di Spagna. Il Real Madrid, soltanto quinto in Liga, entra ora nella competizione mentre il Melilla ha già affrontato e superato tre turni.

Real Betis-Racing Santander 1 (ore 20.45)

Match valido per i sedicesimi di finale della Coppa di Spagna. Il Real Betis, undicesimo in Liga e recente avversario del Milan in Europa League, entra ora nella competizione mentre il Melilla ha già affrontato e superato tre turni.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 6 dicembre 2018

Genoa-Entella 1 (1,47)

Torino-Sudtirol 1 (1,22)

Feyenoord-Venlo over 2,5 (1,50)

Levante-Lugo 1 (1,45)

Real Madrid-Melilla ovre 2,5 (1,22)

Real Betis-Racing Santander 1 (1,35)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 322 euro