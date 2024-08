3° Giro delle Regioni Ciclocross e calendario prossimi eventi

Buon Ferragosto a tutti gli amici del Giro delle Regioni Ciclocross. Nel bel mezzo dell’estate, l’Asd Romano Scotti è già al lavoro per la prossima stagione invernale: un inverno che inizierà molto presto, visto che a fine settembre inizierà la terza edizione del Giro delle Regioni Ciclocross, 18° circuito organizzato dalla società romana.

Il Giro delle Regioni Ciclocross che sarà il nucleo centrale delle attività invernali della Asd Romano Scotti. Un passato organizzativo prestigioso e un futuro ancora più importante. Dopo aver organizzato tre prove di Coppa del Mondo UCI di ciclocross, dopo aver organizzato due edizioni dei campionati italiani, si aprono nuove prospettive organizzative sotto il nuovo brand, che unirà le regioni d’Italia attraverso un unico grande filo conduttore, la passione per il ciclocross.

A partire dall’autunno e inverno 2024/2025, le gare nazionali e internazionali dell’Asd Romano Scotti e dei suoi partner territoriali si svolgeranno quindi sotto il GRC. “Il prossimo inverno porterà grandi sfide organizzative – afferma Fausto Scotti – in quanto, oltre al Giro delle Regioni di Ciclocross, organizzeremo i campionati italiani giovanili insieme a una corsa internazionale sotto l’egida della F.C.I. e UCI, che avranno luogo a inizio Gennaio. La nostra associazione non cambia lo spirito organizzativo, che da sempre si muove grazie alla passione per il ciclocross. Le regioni d’Italia meritano di essere valorizzate, sono le culle della passione, dei nostri vivai e dei futuri campioni. Da qui nasce la spinta a puntare tutto sul brand del Giro delle Regioni Ciclocross”.

Sotto il sole di Ferragosto, l’Asd Romano Scotti vuole approfittare per ricordare a tutti quale sarà il calendario della stagione 2024/2025. Si parte presto, in quanto a fine settembre si svolgerà la gara di apertura del GRC, la grande “classica” di Corridonia: le Marche aprono quindi il calendario sotto l’organizzazione di Bike Italia Tour e Asd Romano Scotti prima di cedere il testimone a Sappada (organizzazione Bandizol Cycling Team & Asd Romano Scotti) e Osoppo (organizzazione Jam’s Bike Team Buja & Asd Romano Scotti), le due località friulane che ospiteranno due gare internazionali. Novembre inizierà con l’appuntamento ligure di San Colombano Certenoli (organizzazione di Velo Val Fontanabuona & Asd Romano Scotti), che anticipa di una settimana l’appuntamento piemontese a Cantoira (organizzazione a cura di GS Brunero 1906 & Asd Romano Scotti). Il Giro delle Regioni Ciclocross si chiuderà al sud, a Gallipoli (organizzazione Caroli Hotels & Asd Romano Scotti), quattro giorni prima di Natale. 5 regioni, 6 gare, tanta passione e voglia di pedalare ancora nel fango.

CALENDARIO