I consigli sui giocatori del Torino per il fantacalcio 2024/2025: possibili titolari, sorprese e i top players

Il Torino cambia pelle con l’addio in panchina di Ivan Juric e l’arrivo di Paolo Vanoli, fresco promosso con il Venezia. Nonostante il tecnico italiano non voglia ritoccare l’organico più del dovuto, per conservare il clima positivo che c’era l’anno passato nello spogliatoio, vedremo un Torino più propositivo in quanto a fare la partita e maggiormente proiettato in fase offensiva, conoscendo Vanoli. Lo conferma la prima uscita stagionale ufficiale, nella quale il Torino ha liquidato il Cosenza con un netto 2-0, passando così al turno successivo di Coppa Italia.

Probabile formazione

Il nuovo allenatore Paolo Vanoli dovrebbe schierare il suo Torino con il modulo (3-4-1-2): Milinkovic-Savic in porta; Sazonov, Coco, Masina a comporre il reparto arretrato; Bellanova, Ricci, Linetty, Vojvoda in mezzo al campo, con Vlasic ad inventare il gioco per le due punte Adams e Zapata.

Bellanova e Zapata i punti fermi

Nonostante Raoul Bellanova abbia fatto un’ottima stagione l’anno scorso, il giocatore ha ampi margini di miglioramento. Diventa quindi un giocatore su cui puntare al fantacalcio, se si considera che il gioco offensivo di Vanoli possa contribuire ad esaltare le sue qualità. Poi, occhi puntati su Duvan Zapata, pilastro del Torino da cui passa il nuovo gioco che Paolo Vanoli sta dando alla sua squadra. Lo conferma la prima rete contro il Cosenza, firmata proprio dall’attaccante colombiano.

Lazaro e Adams le scommesse

Nonostante il tempo passi e lui continui a giocare nel campionato italiano, Valentino Lazaro continua a rimanere un oggetto misterioso. Giocatore dalle capacità tecniche importanti, ma che ancora deve trovare l’allenatore che lo metta nelle condizioni di esprimere al massimo il suo potenziale. E chi sa se questo allenatore non potrà essere proprio Paolo Vanoli che lo volle all’Inter. Poi c’è l’attaccante scozzese Che Adams, anche lui, dalle qualità non indifferenti. Altrimenti non avrebbe segnato lo scorso anno 16 reti nel Southampton. Adesso, però, dovrà dimostrare di essere un ottimo attaccante anche in Serie A.

