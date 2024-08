I consigli sui giocatori dell’Hellas Verona per il fantacalcio 2024/2025: possibili titolari, sorprese e i top players

VERONA – Dopo aver cambiato mezza squadra a gennaio, a fine stagione il Verona ha salutato anche l’allenatore Marco Barone approdato sulla panchina della Lazio. Al suo posto Paolo Zanetti la cui avventura con l’Hellas non è affatto incominciata nel migliore dei modi. Lo conferma l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Cesena, squadra neopromossa in Serie B.

Probabile formazione

Il nuovo allenatore Paolo Zanetti dovrebbe schierare il suo Verona con il modulo (4-3-2-1): Montipò in porta; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Frese a comporre il reparto arretrato; Dani Silva, Duda, Serdar in mezzo al campo, con Suslov e Harroui ad inventare per Livramento.

Livramento una delle poche speranze per il Verona

Nonostante non abbia giocato contro il Cesena, intriga l’attaccante capoverdiano Livramento, reduce da 16 gol in Serie B olandese. Dovesse arrivare in doppia cifra anche in Serie A, potrebbe portare l’Hellas alla salvezza ed essere la prossima plusvalenza del Verona.

