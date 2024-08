I consigli sui giocatori della Roma per il fantacalcio 2024/2025: possibili titolari, sorprese e i top players

Dopo il buon finale di stagione, Daniele De Rossi vuole alzare l’asticella per la sua Roma. Ne consegue l’importante mercato che sta conducendo Ghisolfi e la sua squadra, per portare nella Capitale giocatori pronti a far compiere il salto di qualità alla squadra. Motivo per cui, in difesa è arrivato il giovane esterno sinistro Samuel Dahl, mentre in mezzo al campo il colpo è stato la mezzala Enzo Le Fée. Tuttavia, la Roma sta sorprendendo soprattutto per le importanti cifre che sta investendo in attacco, con l’acquisto Matias Soulé dalla Juve e l’arrivo del pichichi della Liga, l’ucraino Artem Dovbyk del Girona.

Probabile formazione

L’allenatore Daniele De Rossi dovrebbe schierare la sua Roma con il modulo (4-3-2-1): Svilar in porta; Celik, Mancini, Smalling, Angelino a comporre il reparto arretrato; Cristante, Paredes e Pellegrini in mezzo al campo, con Soulé e Dybala ad inventare il gioco per Dovbyk unica punta.

Smalling fatto sedere in panchina

Dalle prime uscite amichevoli, si è potuto notare che Daniele De Rossi chiede quest’anno ai suoi centrali difensivi di far partire l’azione dai loro piedi. Motivo per cui, l’allenatore sta preferendo, per il momento, schierare come titolare al centro della difesa Evan N’Dicka, a fianco di Gianluca Mancini. Ne consegue che Chris Smalling, nonostante le sue abilità nel difendere, sta venendo fatto sedere in panchina.

Soulé uomo assist e Dovbyk macchina da goal

L’acquisto Matias Soulé potrebbe fare al caso dei fantallenatori che vogliono scommettere su un giovane di talento. Si prevede per l’argentino un’asta importante, ma non da top player. Ne consegue che Soulé può diventare un acquisto determinante se cresce durante la stagione. Poi c’è Dovbyk, che nonostante non sarà capocannoniere della Serie A, visto il suo periodo di adattamento all’ambiente giallorosso e al modo di giocare italiano, può essere tranquillamente un acquisto da 12/15 reti a stagione. Non per niente, ha la stima di un pallone d’oro come il milanista Andrij Sevcenko.

LE GUIDE DI FANTACALCIO 2024/2025 (guida completa sulla Serie A)