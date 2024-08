I consigli sui giocatori della Juventus per il fantacalcio 2024/2025: possibili titolari, sorprese e top players

TORINO – L’arrivo di Thiago Motta ha indotto la dirigenza bianconera a intervenire pesantemente sul mercato. Dopo aver messo a disposizione dell’allenatore ex Bologna i vari Di Gregorio, Cabal, K.Thuram e Douglas Luiz, il Ds Cristiano Giuntoli rimane molto attivo sul mercato per dare all’allenatore italo-brasiliano una rosa competitiva. Saltato l’arrivo del difensore francese Todibo che andrà al West Ham, il nome più caldo resta quello del centrocampista olandese dell’Atalanta, Teun Koopmeiners. Del Resto, la Juventus vuole garantire a Motta una squadra in grado di vincere titoli fin da subito.

Probabile formazione

Il nuovo allenatore Thiago Motta dovrebbe schierare la sua Juventus con il modulo (4-2-3-1): il nuovo portiere Di Gregorio tra i pali; Danilo, Bremer, Gatti, Cambiaso a comporre il reparto arretrato; K.Thuram e Douglas Luiz in mediana; Yildiz, Fagioli e Chiesa alle spalle di Dusan Vlahovic.

Difesa: reparto solido

Di Gregorio porta affidabilità e con Bremer e Gatti avanti a lui, potrebbe formare una delle retroguardie meno battute del campionato. Non garantiranno molte reti al fantacalcio, ma consentiranno di finire numerose volta la partita con la porta inviolata. Del resto, se durante la scorsa stagione Michele Di Gregorio è riuscito a compiere 14 clean sheet con la maglia del Monza, tale numero dovrebbe inesorabilmente aumentare qualora la Juventus volesse puntare a vincere.

Centrocampo: muscoli e qualità

Sulla carta, i nuovi acquisti K.Thuram e Douglas Luiz dovrebbero garantire rispettivamente muscoli e qualità a centrocampo. Tuttavia, è presto dare un giudizio definitivo su di loro, poiché molto delle loro prestazioni dipenderà da come i due giocatori riusciranno ad adattarsi al calcio italiano. Motivo per cui, Giuntoli sta cercando di dare al nuovo allenatore un giocatore già formato come Teun Koopmeiners capace di guidare il centrocampo e fare crescere i suoi compagni di reparto.

Attacco: Vlahovic deve segnare di più

Nonostante il gioco difensivo voluto da Massimiliano Allegri, Dusan Vlahovic ha segnato 16 reti nella scorsa stagione. Tuttavia, l’attaccante serbo non è mai più tornato ad essere la macchina da reti che si è vista a Firenze. Uno degli obbiettivi del nuovo tecnico Thiago Motta sarà quindi quello di permettere a Vlahovic di essere più nel vivo del gioco. Se questo dovesse riuscire, come minimo l’attaccante serbo potrebbe competere per il titolo di capocannoniere del campionato italiano.

