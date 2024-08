I consigli sui giocatori della Lazio per il fantacalcio 2024/2025: possibili titolari, sorprese e top players

ROMA – Almeno sulla carta, quest’anno vedremo una Lazio ridimensionata in quanto ad ambizione europea. Del resto, è stato preso come allenatore Marco Baroni che nella sua carriera non ha mai allenato una grande squadra prima d’ora. Ne consegue che dopo aver ottenuto la salvezza con l’Hellas Verona, Baroni è chiamato a fare il salto di qualità. Qualcosa tutt’altro che facile in un ambiente come quello biancazzurro. Tuttavia, salvo sorprese dell’ultima ora, gli acquisti di Nuno Tavares, Castrovilli, Tchaouna, Noslin e Dele-Bashiru, sono troppo poco per una squadra ambiziosa come quella biancoceleste.

Probabile formazione

Il nuovo allenatore Marco Barone dovrebbe schierare la sua Lazio con il modulo (4-2-3-1): Provedel tra i pali; Marusic, Gila, Romagnoli ed il nuovo terzino Nuno Tavares a formare il reparto difensivo; Guendouzi e Rovella in mediana; Tchaouna, Noslin e Zaccagni agiranno alle spalle di Castellanos unica punta.

Trequarti affidata a Noslin

Tanti i volti nuovi di questa Lazio guidata da Marco Baroni. Tra questi, quello sicuramente che desta più curiosità è quello dell’attaccante olandese Tijjani Noslin, che l’allenatore si è portato da Verona. Del resto, lo scorso anno, Noslin ha segnato 5 reti e realizzato 4 assist in mezza stagione, dato che fu comprato durante la sessione invernale di calciomercato. Poi c’è Boulaye Dia della Salernitana, a cui la società di Claudio Lotito fa la corte da tempo. Si è registrato infatti, negli ultimi giorni, un prepotente inserimento della Lazio nella trattativa per l’attaccante senegalese. La Lazio vuole infatti sfruttare il mal di pancia di Dia, iniziato già lo scorso, per portare un attaccante con qualità diverse alla corte di Marco Barone.

Attacco sulle spalle di Zaccagni

Questa sessione estiva di mercato, ha visto tanti cambiamenti in casa Lazio. Con l’addio di Ciro immobile, l’unico punto fermo dei biancocelesti resta Mattia Zaccagni, reduce da un buon europeo. In ogni caso, alla squadra di Marco Barone serve un giocatore che la butta dentro con continuità. Questo giocatore potrebbe essere stato individuato in Valentín Castellanos, che dopo un anno di ambientamento nella Capitale, è chiamato a fare il salto di qualità. Del resto, “Il Taty” ha già mostrato in passato di poter andare in doppia cifra, ossia nella sua unica stagione trascorsa in Spagna nelle fila del Girona.

