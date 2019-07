Informazioni sulla campagna abbonamenti della compagine emiliana per il Campionato 2019/2020. Settore per settore tutti gli importi, offerte e sconti.

BOLOGNA – Ripartire dal girone di ritorno della scorsa stagione. E’ questo il motto del Bologna in vista del campionato di Serie A che prenderà il via tra meno di cinquanta giorni. In città c’è entusiasmo tanto che molti tifosi hanno già sottoscritto l’abbonamento per la stagione 2019/2020 rinnovando quello dello scorso anno. Di seguito tutte le informazioni utili sulla campagna abbonamenti del club emiliano che è cominciata circa una settimana fa.

Abbonamenti Bologna 2019/2020: prezzi e informazioni

Le date

Prelazione abbonati

Dal 3 al 14 luglio sarà possibile rinnovare con conferma del posto (sarà possibile variare solo la tariffa).

Dal 15 al 28 luglio sarà possibile rinnovare scegliendo tra conferma del posto ed eventuale cambio (sarà possibile variare la tariffa).

Nuovi abbonamenti

Dal 16 al 28 luglio sarà possibile sottoscrivere nuovi abbonamenti solo sui posti non riservati alla prelazione e senza usufruire dello sconto.

A partire dal 1 agosto sarà aperta la campagna abbonamenti su tutti i posti disponibili. Lo sconto “prelazione” non sarà ovviamente più attivo. Il termine della campagna abbonamenti sarà successivamente comunicato.

Dove sottoscrivere

Via web al seguente link (con commissioni)

(con commissioni) Stadio Dall’Ara, pagamento contanti, POS, carta di credito (con prevendita fissa 5€ ad abbonamento), c/o Box Accrediti via dello Sport, lun-ven, ore 10-19.30, sab 9-14; (bar Camst e Store Rossoblù aperti). NB: nei giorni 06/07 e 12/07 CHIUSO per concerti.

Callcenter BFC, lun-ven ore 9-19 , sab ore 10-14; tel. 051.61.11.177 oppure centroservizi@bolognafc.it; pagamento con carta di credito (senza commissioni).

Punti vendita Vivaticket abilitati in tutta Italia (clicca qui per l’elenco, gli orari e i riferimenti); accettano pagamenti con carta di credito o, nei punti selezionati (vedi l’elenco al link precedente) POS (entrambi con commissioni) Punti speciali Dal Divinos, via A.Costa 204, Bologna (luglio e agosto, lun-sab 6-20, domenica 7-13) Luca Elettronica, via Emilia Levante 80/b, Bologna (luglio e agosto 8.30-13 e 15-19, chiuso il sabato pomeriggio e tutto il giorno dal 13 al 18 agosto)

per l’elenco, gli orari e i riferimenti); accettano pagamenti con carta di credito o, nei punti selezionati (vedi l’elenco al link precedente) POS (entrambi con commissioni)

Informazioni generali

I titoli di accesso sono nominativi. In riferimento alla Campagna Abbonamenti che sta per iniziare, dovranno essere applicate le seguenti regole (che potranno essere modificate qualora intervenissero nuovi provvedimenti legislativi o regolamentari).

Gli abbonamenti non possono essere intestati a persone giuridiche (aziende, enti, associazioni): tutti i titoli vanno associati ad una persona fisica intestataria della fidelity card.

Gli abbonamenti potranno essere ceduti solo ad altri possessori di fidelity card , e sempre nel rispetto dei vincoli sulle riduzioni (un abbonamento intero può essere ceduto a chiunque –purchè possessore di fidelity card-, un ridotto può essere ceduto solo ad avente diritto alla stessa riduzione) ed eventuali limiti imposti dall’Osservatorio.

Prezzi

Per ch ha diritto alla prelazione i costi per l’abbonamento vanno dai 190 euro per un seggiolino in Curva Bulgarelli, passando per i 380 dei Distinti, fino ad arrivare ai 750 e 1250 di Tribuna Coperta e Poltrona Gold. 250 euro, invece, il prezzo in Kid’s Stand. Per i nuovi abbonamenti, invece, il prezzo più elevato sarà quello relativo alla Poltrona Gold, con i suoi 1400 euro, seguita dalla Tribuna Coperta (890) fino ad arrivare ai 440 e 220 euro rispettivamente per Distinti e Curva Bulgarelli. Sconti in ogni settore per Under 18, Over 60 e Donne, che avranno la possibilità di acquistare l’abbonamento a un prezzo ridotto.

Fonte foto: sito ufficiale Bologna