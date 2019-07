Informazioni sulla campagna abbonamenti della squadra sarda per il Campionato 2019/2020. Settore per settore tutti gli importi, offerte e sconti.

CAGLIARI – Il Cagliari ha chiuso lo scorso campionato di Serie A in quattordicesima posizione con 41 punti conquistati. Un’annata decisamente positiva per la formazione sarda che vuole ripetere quanto di buono fatto nello scorso torneo. Pochi giorni fa, intanto, è partita la campagna abbonamenti che sta facendo registrare numeri importanti. Di seguito tutte le informazioni utili circa la campagna abbonamenti della squadra sarda.

Abbonamenti Cagliari 2019/2020: prezzi e informazioni

DATE

PRELAZIONE SUL POSTO

Nella prima fase, da lunedì 10 a domenica 16 giugno, gli abbonati della passata stagione potranno usufruire del diritto di prelazione sul posto a sedere.

SENZA PRELAZIONE SUL POSTO

Dal 17 al 23 giugno potranno comunque rinnovare il proprio abbonamento, senza il diritto di prelazione del posto e pertanto sui posti disponibili al momento.

VENDITA LIBERA

Da mercoledì 26 giugno a mercoledì 31 luglio la campagna abbonamenti aprirà anche a tutti gli altri tifosi.

DOVE SOTTOSCRIVERE

• Sardegna Arena (ingresso Percorso Museale)

dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 20

sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20

domenica, chiuso

• online, sul sito TicketOne NOVITÀ

Può comportare il pagamento di costi ulteriori di emissione



• ricevitorie abilitate (clicca qui per l’elenco completo)

• call center TicketOne (892.101)

RIDUZIONI

• Donne

• Disabili che deambulano (con certificato d’invalidità rilasciato dall’ASL, riportante espressa indicazione della percentuale, pari o superiore al 75%)

• Over 65 (nati prima del 30/09/1954)

• Under 18 (nati dal 01/05/2001)

• Under 12 (nati dal 01/05/2007)

PREZZI

I prezzi degli abbonamenti per la stagione 2019/20 del Cagliari Calcio per i vecchi abbonati variano dai 1100€ in Tribuna Rossa fino ai 190€ in Curva Nord e Curva Sud. Per gli Under 12 prezzo speciale: 100€ in ogni settore dello stadio. Dal 26 giugno al 31 luglio ci saranno i prezzi maggiorati per i nuovi abbonati: dai 1200€ in Tribuna Rossa fino ai 210€ nelle Curve. Riduzione a 200€ per gli Under 1 in tutti i settori dello stadio tranne in curva (100€).

Fonte foto: sito ufficiale Cagliari Calcio