Abbonamenti SPAL 2019 – 2020: prezzi ed informazioni

Informazioni sulla campagna abbonamenti degli Estensi per il Campionato 2019/2020. Settore per settore tutti gli importi, offerte e sconti

FERRARA – Lo scorso mercoledì 19 giugno ha avuto ufficialmente inizio la campagna abbonamenti della SPAL per la stagione 2019/2020, la terza consecutiva in Serie A. La vendita sarà divisa in due fasi: la prima, dedicata solo ai vecchi abbonati, è scaduta lo scorso 3 luglio, mentre per i nuovi abbonati ci sarà tempo dal 25 luglio fino a venerdì 9 agosto.

MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE

É possibile sottoscrivere l’abbonamento per la stagione 2019/2020 in due modi: presso lo SPAL Point al Centro Commerciale “LE MURA” di Ferrara o presso le rivendite del circuito Vivaticket di tutta Italia e on-line collegandosi al sito www.vivaticket.it. Nello SPAL Point di Ferrara è possibile recarsi dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00, mentre il sabato dalle 9.00 alle 13.00 (l’orario può subire modifiche, controllare aggiornamenti sul sito www.spalferrara.it).

LISTINO PREZZI

La tabella dei prezzi è la seguente:

CURVA OVEST

Intero 360 euro

Prelazione 300 euro

Ridotto nuovo 225 euro

Ridotto prelazione 185 euro

Ragazzi nuovo 180 euro

Ragazzi prelazione 125 euro

CURVA EST

Intero 450 euro

Prelazione 410 euro

Ridotto nuovo 350 euro

Ridotto prelazione 300 euro

Ragazzi nuovo 180 euro

Ragazzi prelazione 125 euro

GRADINATA LATERALE

Intero 600 euro

Prelazione 525 euro

Ridotto nuovo 415 euro

Ridotto prelazione 355 euro

Ragazzi nuovo 190 euro

Ragazzi prelazione 150 euro

GRADINATA CENTRALE

Intero 870 euro

Prelazione 775 euro

Ridotto nuovo 600 euro

Ridotto prelazione 530 euro

Ragazzi nuovo 200 euro

Ragazzi prelazione 150 euro

GRADINATA GOLD

Intero 1190 euro

Prelazione 950 euro

Ridotto nuovo 750 euro

Ridotto prelazione 600 euro

TRIBUNA BIANCA

Intero 810 euro

Prelazione 710 euro

Ridotto nuovo 600 euro

Ridotto prelazione 520 euro

Ragazzi nuovo 200 euro

Ragazzi prelazione 180 euro

TRIBUNA AZZURRA

Intero 1350 euro

Prelazione 1150 euro

Ridotto nuovo 850 euro

Ridotto prelazione 735 euro

TRIBUNA BLU

Intero 1950 euro

Prelazione 1540 euro

Ridotto nuovo 1450 euro

Ridotto prelazione 1050 euro

TRIBUNA VIP

Intero 5500 euro

Prelazione 5000 euro

NOTA

Gli abbonamenti “Ridotti” sono riservati a Donne, Under (nati dal 01/01/2004 fino al 31/12/2006), Over 65 (nati entro il 31/12/1954) e Invalidi con oltre l’80% certificato; gli abbonamenti “Ragazzi” sono riservati ai ragazzi nati dal 01/01/2007.

Per maggiori informazioni visitare il sito ufficiale del club.