Si giocano Mali – Costa d’Avorio e Ghana – Tunisia per gli ottavi di finale della competizione. Nella notte si è giocato nei campionati in USA

Lunedì 8 luglio si è aperto con il calcio in USA. Due i match in primo piano: per la MSL successo esterno per 1-0 del Portland Timbers contro il New York City mentre nella USL 1-0 casalingo del Charlotte Independence contro Pittsburb. In Ecuador l’Emelec batte a domicilio 2-1 l’Aucas mentre per la Gold Cup il Messico di misura (1-0) sull’USA. Il programma del giorno prosegue dal pomeriggio con la Coppa d’Africa: alle 18 in campo Mali – Costa d’Avorio mentre la sera c’è Ghana – Tunisia. I match sono validi per gli ottavi di finale della competizione. Andiamo a vedere tutti i risultati aggiornati selezionati del giorno.

