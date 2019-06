Abbonamenti Fiorentina 2019 – 2020: prezzi e informazioni

Informazioni sulla campagna abbonamenti dei viola per il Campionato 2019/2020. Settore per settore tutti gli importi, offerte e sconti

FIRENZE – Ha preso il via mercoledì 26 giugno “Riprendiamo il nostro posto”, la campagna abbonamenti 2019/2020 della Fiorentina. La novità di quest’anno consiste nel fatto che il tagliando stagionale include in omaggio anche la prima gara di Coppa Italia in programma il 18 agosto allo Stadio Artemio Franchi.

Tre le fasi di vendita, rese note attraverso il sito ufficiale. La lunga fase iniziale, dal 26 giugno al 31 luglio, è la più vantaggiosa per i tifosi viola con le tariffe più convenienti, bloccate per la sesta stagione consecutiva: i “vecchi” abbonati possono esercitare la prelazione sul proprio posto (nelle biglietterie ufficiali si può anche cambiare posto e settore) mentre i nuovi abbonati possono approfittare dell’Inviola Time.

Prima della partenza della Vendita libera (dal 5 al 18 agosto) è prevista una novità riservata a chi avrà già rinnovato o sottoscritto un abbonamento: una finestra di 2 giorni dedicata al cambio posto (1 e 2 agosto) per sceglierlo tra i migliori rimasti liberi all’interno del proprio settore.

Sono tante le nuove formule che rendono particolarmente vantaggioso il rinnovo o la sottoscrizione dell’abbonamento, in particolare le agevolazioni dedicate a tifosi Under 30 (per i nati dal 1/1/1990) e Over 65 (nati fino al 31/12/1954), che insieme alle tariffe Donna e Under 14 (per i nati dal 1/1/2006), si distinguono per il prezzo bloccato per tutte le fasi di vendita.

Per chi vuole assistere alle partite in compagnia di amici o familiari torna il Ridotto Insieme: i gruppi da 2 a 4 persone possono accedere a una tariffa scontata anche del 50% rispetto al prezzo intero nei settori dedicati di Tribuna Laterale (TEA e TEB), Parterre di Tribuna Laterale (PT2 e PT8), Maratona (MAA, MAL01 e MAF) e Curva Ferrovia.

Agli abbonati è riservata anche la speciale promozione “4 Quartieri, 1 Cuore Viola” valida in ogni settore del Franchi: chi rinnova il proprio abbonamento ha la possibilità di portare fino a 3 “nuovi” abbonati che possono sottoscrivere l’abbonamento al prezzo vantaggioso della prelazione.

Prezzi abbonamenti Fiorentina 2019/2020

Tariffa intero:

Tribuna Vip TVA-TVB: Prelazione € 2.600; Inviola time € 2.800; Vendita libera € 3.000

Tribuna D’onore TOA-TOB: Prelazione € 1.800; Inviola time € 1.900; Vendita libera € 2.000

Poltronissima PLA-PLB: Prelazione € 1.300; Inviola time € 1.400; Vendita libera € 1.500

Tribuna Laterale TLA-TEA-TLB-TEB: Prelazione € 550; Inviola time € 615; Vendita libera € 680

Parterre Di Tribuna Centrale Pt 3-4-5-6-7: Prelazione € 700; Inviola time € 775; Vendita libera € 850

Parterre Di Tribuna Laterale Pt 1-2-8-9: Prelazione € 450; Inviola time € 550; Vendita libera € 650

Maratona Centrale MAC-MAD: Prelazione € 575; Inviola time € 650; Vendita libera € 725

Maratona MAA-MAB-MAE-MAF-MAL 01: Prelazione € 400; Inviola time € 450; Vendita libera € 500

Parterre Maratona Coperto Pmc2-3-4-5: Prelazione € 700; Inviola time € 775; Vendita libera € 850

Parterre Maratona Scoperto Pm1-2-3-4-5-6: Prelazione € 400; Inviola time € 475; Vendita libera € 550

Curva Ferrovia Da S02 A S10: Prelazione € 190; Inviola time € 210; Vendita libera € 260

Curva Fiesole Da N01 A N13: Prelazione € 190; Inviola time € 210; Vendita libera € 260

Riduzioni Over 65, Donna, Under 30

Tribuna Vip TVA-TVB € 2.080

Tribuna D’onore TOA-TOB € 1.440

Poltronissima PLA-PLB € 1.040

Tribuna Laterale TLA-TEA-TLB-TEB € 440

Parterre Di Tribuna Centrale Pt3-4-5-6-7 € 560

Parterre Di Tribuna Laterale Pt1-2-8-9 € 360

Maratona Centrale MAC-MAD € 460

Maratona MAA-MAB-MAE-MAF-MAL 01 € 280

Parterre Maratona Coperto Pmc 2-3-4-5 € 560

Parterre Maratona Scoperto Pm1-2-3-4-5-6 € 320

Curva Ferrovia Da S02 A S10 € 150

Curva Fiesole Da N01 A N13 € 150

Ridotto Under 14

Tribuna Vip TVA-TVB € 900

Tribuna D’onore TOA-TOB € 700

Poltronissima PLA-PLB € 500

Tribuna Laterale TlLA-TEA-TLB-TEB € 235

Parterre Di Tribuna Centrale Pt3-4-5-6-7 € 250

Parterre Di Tribuna Laterale Pt1-2-8-9 € 180

Maratona Centrale MAC-MAD € 200

Maratona MAA-MAB-MAE-MAF-MAL 01 € 150

Parterre Maratona Coperto Pmc2-3-4-5 € 250

Parterre Maratona Scoperto Pm1-2-3-4-5-6 € 150

Curva Ferrovia Da S02 A S10 € 80

Curva Fiesole Da N01 A N13 € 80

Ridotto insieme

Tribuna Laterale TEA-TEB: Adulto € 265; minore € 235

Parterre Di Tribuna Laterale Pt2-8: Adulto € 265; Minore € 180

Maratona MAA, MAF-MAL 01: Adulto € 225; Minore € 150

Curva Ferrovia Da S02 A S05: Adulto € 120; Minore € 80

Modalità di sottoscrizione

Gli abbonamenti saranno in vendita presso le biglietterie ufficiali della Fiorentina. Le tariffe speciali Under 14, Ridotto Donna, Ridotto Insieme e “4 Quartieri, 1 Cuore Viola” e i biglietti a 1 euro per i bambini UNDER 6 sono disponibili solo presso le Biglietterie Ufficiali ACF Fiorentina, il Fiorentina Point (tel. 055571259) e presso i Coordinamenti ACCVC e ATF. Durante il ritiro in Val di Fassa sarà aperta una biglietteria.