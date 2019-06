Nella notte il Brasile ha superato ai rigori il Paraguay, si gioca la Coppa d’Africa e il quarto Mondiali femminili Francia – USA

Tornano nuovamente in campo le nazionali venerdì 28 giugno. Quadro aperto nella notte dalla Copa America che ha visto disputare il match tra Brasile e Paraguay. Dopo aver chiuso sullo 0-0 i tempi regolamentari, il match si è deciso ai rigori con Gomez che fallisce il primo. Riapre i giochi l’errore di Firmino ma Gonzalez fallisce il penalty decisivo. L’altra sfida, quella tra Venezuela e Argentina si giocherà invece alle 21. Per l’African Nations Cup tre match in programma a partire dalle 16.30 con Tunisia – Mali. Spazio anche a una sfida valida per i preliminari di Champions League ma soprattutto all’attesissimo quarto di finale tra Francia e USA per i Mondiali femminili ricordando che domani le Azzurre saranno impegnate alle ore 15 contro l’Olanda in un match che avrà il supporto della nostra webcronaca. Andiamo dunque a vedere nel dettaglio tutti i risultati aggiornati di oggi.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

