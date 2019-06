I suggerimenti per le scommesse sulle partite di venerdì sono dedicati ai Mondiali femminili, alla Coppa d’Africa e alla Copa America

Venerdì 28 giugno si disputa una gara valida per i quarti di finale dei Mondiali femminili. Tre sfide, invece, per la seconda giornata della Coppa d’Africa e due per i quarti di finale della Copa America. I pronostici di oggi riguardano proprio questi sei incontri, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Tunisia – Mali 1 (ore 16.30)

Incontro valevole per la seconda giornata del Gruppo E della Coppa d’Africa. Nella partita di esordio la Tunisia ha pareggiato con Angola mentre il Mali ha battuto la Mauritania.

Marocco – Costa d’Avorio 2 (ore 19)

Incontro valevole per la seconda giornata del Gruppo D della Coppa d’Africa. Entrambe le squadre hanno vinto la partita di esordio contro, rispettivamente, Namibia e Sudafrica.

Sudafrica – Namibia under 2,5 (ore 22)

Gara valida per la seconda giornata del Gruppo D della Coppa d’Africa. Entrambe le squadre hanno vinto la partita di esordio contro, rispettivamente, Marocco e Costa d’Avorio.

Francia – USA over 2,5 (ore 21)

Match valido per i quarti di finale del Mondiale di calcio femminile. Agli ottavi la Francia ha battuto il Brasile mentre gli Stati Uniti hanno avuto la meglio sulla Spagna.

Brasile – Paraguay 1 (ore 2.30)

Gara valida per i quarti di finale della Copa America. Il Brasile ha vinto il Gruppo A con 7 punti mentre il Paraguay si è classificato terzo nel girone B a quota 2.

Venezuela – Argentina 2 (ore 21)

Match valido per i quarti di finale della Copa America. Il Venezuela si è piazzato secondo nel Gruppo A con 5 punti, dietro al Brasile, mentre l’Argentina si è classificata nel girone B a quota 4.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 28 giugno 2019

Tunisia – Mali 1 (2,40)

Marocco – Costa d’Avorio 2 (2,30)

Sudafrica – Namibia under 2,5 (1,52)

Francia – USA over 2,5 (2,10)

Brasile – Paraguay 1 (1,15)

Venezuela – Argentina 2 (1,57)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 318 euro