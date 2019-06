Due le sfide valide per le semifinali degli Europei Under 21 mentre per i mondali femminili in campo Norvegia – Inghilterra. Si gioca anche la Coppa d’Africa

Giovedì 27 giugno con le Nazionali in primo piano. Per gli Europei Under 21 è tempo di semifinali: oggi in campo Germania – Romania e Spagna – Francia. Per il Mondiali Donne si gioca Norvegia – Inghilterra in serata mentre tre gli incontri validi per l’African Nations Cup. Completano il quadro i preliminari di Europa League mentre in serata si è giocata la Gold Cup e la MSL in USA. Nella prima competizione 1-1 tra Trinidad e Tobago contor Guyana mentre l’Usa passa 1-0 contro il Panama. Nel campionato americano vincono Montreal Impact, DC United, Toronto FC e San Jose Earthquakes. Andiamo a vedere nel dettaglio tutti i risultati in tempo reale della giornata odierna ricordando che i due incontri validi per gli Europei avranno il supporto della nostra webcronaca.

