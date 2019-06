BOLOGNA – In una partita molto equilibrata è la Germania a portarsi in vantaggio al 21′ del primo tempo con Amiri che dal limite dall’area batte Radu. La reazione romena non si fa attendere, infatti, subito dopo il vantaggio tedesco Puscas colpisce il palo e, tre minuti dopo, realizza il gol del pareggio su rigore. L’attaccante del Palermo sul finire del primo tempo trova anche la rete del sorpasso con un bel colpo di testa. Nella ripresa la Germania rientra con un altro piglio e dopo sei minuti trova il pareggio dagli 11 metri con Waldschmidt. Al 90′ è ancora Waldschmidt con una punizione rasoterra a trovare il gol del sorpasso. Ci pensa poi Amiri a concludere definitivamente la gara con un’altra punizione magistrale di collo pieno.

96' TRIPLICE FISCHIO!!! La Germania è la prima finalista!

94' Amiriiiii!!!! Punizione spettacolare di collo interno!! 4-2 e partita chiusa

92' Rosso per Pascunu che ferma Nmecha lanciato a rete! Punizione dal limite per la Germania

90' Waldschmidt!!!!!!! La Germania è in vantaggio!!! calcio di punizione che bacia il palo e si infila alle spalle di Radu!! 3-2 Germania

87' Sostituzione nella Romania fuori Puscas per Petre

86' Nmecha grazie ancora la romania calciondo alto in uno contro uno

82' Waldschmidt da ottima posizione svirgola il tiro

79' Cambio nella Germania: Fuori Neuhaus dentro Nmecha

75' Fase di stallo della gara. Le due squadre non si scoprono

71' Waldschmidt vicino al 3-2 con un bel sinistro a giro

69' Nella Romania entra Ciobanu per Cicaldau

65' Tiro pericoloso di Neuhaus, palla sul fondo

62' Cooling Break

60' Meglio la Germania in questo secondo tempo

55' Cambio per la Romania: dentro Coman per Ivan

53' Occasione ancora per Waldschmidt, bravissimo Radu!

51' Retee!! Aveva intuito Radu, ma non è bastato! Waldschmidt pareggia

50' Rigore per la Germania: Hagi stende Dahoud in area. Rigore netto

47' Giallo per Tah

45' Si riparte!

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

51' Finisce qui il primo tempo!

49' Vicina al 3-1 la Romania con Puscas che, con una torsione, ha indirizzato verso la porta. Superlativo il salvataggio del portiere dell Germania in controtempo

48' Occasione per la Germania con Amiri, bravo Manea a murare

45' 6 minuti di recupero

44' Vantaggio della Romania!!!!! Puscas stacca di testa tutto da solo e fa 2-1!

39' Bravo Tah con la testa a spazzare sugli sviluppi di un corner in favore della Romania

35' buona occasione per Waldschmidt, ma l'attaccante colpisce male

32' secondo cooling break della partita

31' parata di Nubel su conclusione dalla distanza di Cicaldau

27' PAREGGIO ROMANIA! Dal dischetto realizza Puscas

26' RIGORE per la Romania per un fallo di Hagi su Baumgartl

24' PALO per la Romania colpito da Puscas

21' VANTAGGIO GERMANIA! A sbloccare il risultato ci pensa Amiri, con un tiro dal limite dell'area

19' conclusione di sinistro di Otzunali, parata di Radu

18'' gioco ripreso

17' Primo cooling break della partita

14' lancio lungo per Puscas, che prova il tiro ma la palla viene respinta

11' sugli sviluppi di un corner Puscas respinge il colpo di testa di Neceldearu

8' conclusione di Klostemann respinta da Pascanu

7' Neuhaus mette la palla in mezzo per Dahoud, il quale prova la girata. Palla respinta dalla difesa tedesca

4' buona verticalizzazione della Romania ma alla fine la palla non riesce ad arrivare a Puscas

3' lancio lungo di Baluta ma Baumgartl respinge la palla di testa

2' ritmi molto bassi in queste prime fasi di gioco, complici il caldo e la posta alta in palio

1' partiti!

INIZIO PRIMO TEMPO

squadre in campo

Un cordiale buon pomeriggio a tutti i lettori collegati per vivere insieme alla redazione di www.calciomagazine.net ogni emozione di Germania - Romania, prima semifinale degli Europei under 21

GERMANIA (4-3-3): Nubel; Mittlestadt, Tah, Baumgartl, Klostermann; Eggestein(43'st Maier); Oztunali, Dahoud(45'+3'st Kock), Neuhaus(34'st Nmecha); Amiri, Waldschmidt. A disposizione: Muller, Schubert, Richter, Anton, Serdar, Uduokhai, Lowen. C.T. Kuntz.

ROMANIA (4-2-3-1): Radu; Stefan, Pascanu, Nedelcearu, Manea; Cicaldau(24'st Ciobanu), Baluta; Ivan(10'st Coman), Hagi Jr, Man; Puscas(43'st Petre). A disposizione: Cabuz, Vlad, Boboc, Ricardo, Dragomir, Ghita, Nedelcu, Rus, Olaru. C.T. Radoi.

Reti: 21' Amiri(G), 27' Puscas(R), 44'pt Puscas(R), 6'st, 45'st Waldschmidt(G), 45'+4'st Amiri(G)

Ammonizioni: Baumgartl,Tah(G); Ivan,Hagi, Pascano (R)

Espulsioni: 45' +2'st Pascanu(R)

Recupero: 6'pt, 5'st