Abbonamenti Napoli 2019/2020: prezzi e informazioni [VIDEO]

Informazioni sulla campagna abbonamenti della squadra partenopea per il Campionato 2019/2020. Settore per settore tutti gli importi, offerte e sconti

NAPOLI – La campagna abbonamenti del Napoli è cominciata nella giornata di ieri con 1500 tessere emesse nelle prime ventiquattro ore. Prezzi più bassi rispetto alla scorsa stagione con lo Stadio San Paolo pronto ad ospitare le gare della squadra partenopea con il nuovo look (Sediolini bianchi e azzurri e pista d’atletica azzurra) realizzato per le Universiadi. Come si legge sui principali portali della squadra campana, l’emissione dell’abbonamento è vincolata al possesso di una fidelity card della società partenopea.

Ci sarà, inoltre, la possibilità di effettuare gratuitamente il cambio utilizzatore dell’abbonamento per un massimo di 5 partite ad un altro possessore di fidelity card. Agli abbonati sarà riservato anche il diritto di prelazione per le gare di Champions League e Coppa Italia. Inoltre si procederà ad un sorteggio per consentire ad alcuni abbonati di assistere ad alcuni allenamenti a Castel Volturno, mentre gli allenamenti al San Paolo saranno gratuiti per tutti gli abbonati. Di seguito i prezzi della campagna abbonamenti:



Abbonamenti Napoli 2019/2020: prezzi e informazioni