Sconfitti 2-0 i paraguaiani della Libertad. Nella notte anche due match della Copa Sudamericana, in serata la Ligue 2 francese in campo

Venerdì 26 luglio si è aperto con il campionato sud Americano. Partiamo dalla Copa Libertadores con il 2-0 del Gremio sulla Libertad. Match deciso nei 20 minuti conclusivi grazie alle reti di Tardelli e Braz. Nella Copa Sudamericana invece successi casalinghi sia per il Corinthians, 2-0 sui Wanderers e per l’Independiente, 1-0 sull’U. Catolica. Nel campionato boliviano 4-1 del Blooming sullo Sport Boys e colpi esterni per il Royal Pari (2-0 sui Destroyers) e per il Wilstermann (1-0 sul Real Potosi). Nella Liga Aguila 1-1 tra America De Cali e Patriotas. Si gioca in Francia dove alle 20 si gioca la Ligue 2. Andiamo a vedere nel dettaglio tutti i risultati aggiornati in tempo reale.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

