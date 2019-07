Abbonamenti Sampdoria 2019 – 2020: prezzi e informazioni

Informazioni sulla campagna abbonamenti dei blucerchiati per il Campionato 2019/2020. Settore per settore tutti gli importi, offerte e sconti

GENOVA – Nel giorno della conferenza stampa del neo allenatore Eusebio Di Francesco, la Sampdoria ha presentato ufficialmente, tramite il sito ufficiale, la campagna abbonamenti 2019 – 2020 #sempre con te. E lo ha fatto con sette volti di altrettanti tifosi, ognuno con una propria frase: 1) Ho fatto il record di partite. Viste 2) Sono un difensore. Della maglia 3) Sono sempre convocata. Tutte le domeniche 4) Faccio pressing alto. Cantando 5) La mia visione di gioco. Dagli spalti. 6) Amo il mio ruolo. Sostenere la squadra 7) Ho fiato per 90 minuti. Per tifare.

Da mercoledì 10 luglio a sabato 20 luglio sarà aperta la prima fase per gli abbonati ai Distinti. Da martedì 23 luglio a sabato 3 agosto inizierà la seconda fase, dedicata agli abbonati alla Gradinata Sud. Da mercoledì 7 agosto a venerdì 23 agosto, infine, la vendita libera. Le tariffe speciali riguardano donne, over 65, under 12 e 21, universitari e invalidi 100%.

Prezzi

Distinti Intero: €350,00

Distinti Rosa: €250,00

Distinti Over 65: €200,00

Distinti Under 18: €130,00

Distinti Under 12: €20,00

Distinti Universitari: €130,00

Distinti Invalidi 100%: €20,00

Gradinata Sud Intero: €215,00

Gradinata Sud Under 18: €105,00

Gradinata Sud Under 12: €50,00

Gradinata Nord Intero: €180,00

Gradinata Nord Rosa: €140,00

Gradinata Nord Over 65: €140,00

Gradinata Nord Under 18: €100,00

Gradinata Nord Under 12: €20,00

Tribuna Superiore non disponibile come già nella Stagione 2018/19.

La Tribuna Inferiore sarà messa in vendita dopo la conclusione dei lavori di riammodernamento del Settore.

Legenda:

Rosa: abbonamento dedicato a tutte le donne nate dal 01/01/1955 al 31/12/2001.

Over 65: abbonamento dedicato ai sostenitori nati prima del 31/12/1954.

Under 18: abbonamento dedicato a tutti i ragazzi nati dal 01/01/2002 al 31/12/2007.

Under 12: abbonamento dedicato a tutti i bambini nati dopo il 01/01/2008

Sono previste tariffe speciali per universitari nati tra il 31/12/2001 e il 01/01/1991 e, nei Distinti, per invalidi al 100% e non deambulanti.

Per le famiglie blucerchiate sarà possibile dilazionare in 3 o 6 mesi, senza costi né interessi, i propri abbonamenti (con una spesa minima di €340,00).

I moduli per la richiesta di abbonamento si possono scaricare direttamente dal sito ufficiale.