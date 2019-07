Neymar-PSG, rottura totale: il brasiliano non si presenta gli allenamenti

Rottura totale tra il club francese ed il fuoriclasse brasiliano che non si è presentato al centro sportivo parigini per la ripresa degli allenamenti.

PARIGI – E’ guerra tra Neymar ed il Paris Saint Germain. Il fuoriclasse brasiliano, dopo aver assistito da spettatore al successo del Brasile in Copa America, non si è presentato alla ripresa degli allenamenti prevista per questo pomeriggio. Un altro segnale piuttosto chiaro quello mandato dal brasiliano che ha nostalgia del Barcellona, la cui ombra si fa sempre più ingombrante con il passare dei giorni. La compagine catalana, però, sta studiando il possibile ritorno nei minimi dettagli visto che i campioni di Spagna in carica sono alle prese con lo spinoso caso Griezmann. Tornando allo scontro Neymar-PSG, il club francese non ha preso affatto bene l’assenza del brasiliano ed ha risposto per le rime attraverso un comunicato ufficiale: “L’attaccante era stato convocato per la ripresa delle attività, ma non si è presentato all’ora e nel luogo concordati, senza essere autorizzato. Il Psg si dispiace per la situazione e prenderà provvedimenti”.