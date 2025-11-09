Acireale-Reggina 1-1: Grillo risponde a Samb

Diretta Acireale di domenica 9 novembre 2025: gli ospiti sotto dopo nove minuti prareggiano al 12′ della ripresa e divorano il 2-1 in più occasioni

ACIREALE – Allo stadio Tupparello di Acireale, granata e amaranto si sono affrontati in una sfida valida per l’11ª giornata del Girone I di Serie D. Il match, molto sentito e ricco di tensione, si è concluso con un pareggio per 1-1, frutto di due reti arrivate nei momenti chiave del match e di un finale incandescente che ha visto l’espulsione del tecnico ospite.

Cronaca della partita

Il match si apre con grande intensità da parte dei padroni di casa, che al 10’ trovano il vantaggio con Falou Samb, bravo a sfruttare un’uscita incerta di Lagonigro su punizione di Cozza. La Reggina reagisce subito con un colpo di testa di Mungo, ma Negri si oppone con sicurezza. Nel primo tempo, l’Acireale sfiora il raddoppio con Iuliano, che colpisce il palo, mentre Semenzin spreca il tap-in. La Reggina, invece, si affida a Edera e Laaribi, ma manca precisione.

La svolta arriva nella ripresa: mister Torrisi inserisce Grillo, che al 12’ firma il pareggio con un bel dialogo con Edera. Da quel momento, gli amaranto prendono il controllo del match, ma iniziano il festival degli errori sottoporta: Salandria, Palumbo, Pellicanò e Edera non riescono a superare un super Negri, che salva più volte il risultato. Nel recupero, Edera ha un rigore in movimento ma viene murato, poi Grillo protesta e viene ammonito. Al 45’+2, Torrisi viene espulso per proteste, chiudendo una gara nervosa e combattuta.

Tabellino

Reti: al 9′ pt Samb, al 12′ st Grillo

Ammonizioni: Gagliardi, Cozza, Torrisi, Lanzillotta, Laaribi, Grillo

Espulsioni: al 47′ st Torrisi dalla panchina

Recupero: 2′ pt, 6′ st

Descrizione gol: vantaggio dell’Acireale al 9′ di gioco con Samb che in occasione di una punizione dalla sinistra approditta di un errore in uscita di Lagonigro per portare in vantaggio i suoi. Pareggio degli ospiti al 12′ della ripresa con Grillo che dopo uno scambio con Barillà si accentra supera Negri nell’uno contro uno

Le formazioni ufficiali di Acireale-Reggina

ACIREALE (4-3-3): Negri; Rechichi, Demoleon, Tourè, De Stefano; Cozza, Iuliano, Gagliardi; Semenzin, Samb, Kean. A disposizione: Di Silvestro, Di Mauro, Issa, Gallo, Rapisarda, Di Pietro, Amore, Vitale, Hebeck. Allenatore: Pagana

REGGINA (4-2-3-1): Lagonigro; Lanzillotta, Blondett, D. Girasole, Fomete; Mungo, Laaribi; Palumbo, Barillà, Porcino; Edera. A disposizione: Boschi, Adejo, Distratto, Salandria, R. Girasole, Di Grazia, Correnti, Grillo, Pellicanò. Allenatore: Torrisi

I convocati della Reggina

Portieri: Boschi, Druetto, Lagonigro

Difensori: Adejo, Blondett, Distratto, Fomete, Gatto, D. Girasole, R. Girasole, Lanzillotta

Centrocampisti: Barillà, Correnti, Laaribi, Mungo, Porcino, Salandria

Attaccanti: Di Grazia, Edera, Grillo, Palumbo, Pellicanò.

Presentazione della partita

Domenica 9 novembre 2025 allo stadio Tupparello andrà in scena Acireale-Reggina, gara valevole per l’undicesima giornata del Girone I di Serie D 2025-2026: calcio d’inizio alle ore 14:30. Una sfida tra due compagini che occupano le parti basse della classifica con entrambi undici punti. Da una parte, la formazione granata reduce dalla terza vittoria nelle ultime cinque partite conquistata in casa con il Paternò (2-1) dopo un avvio da due soli punti nelle prime sei giornate.

Dall’altro lato, invece, gli amaranto piombati in una profonda crisi con tre sconfitte in quattro partite e appena tre punti all’attivo. I granata, che davanti al proprio pubblico vengono da due vittorie e hanno perso una sola gara negli ultimi nove mesi, vanno a caccia della seconda vittoria consecutiva per uscire dalla zona calda della classifica. Gli amaranto, invece, che lontano dalle mura amiche sono reduci dal primo blitz in campionato (0-1 con la Sancataldese) e hanno raccolto cinque punti in altrettante trasferte, cercano continuità in trasferta e hanno sete di riscatto per far partire un nuovo campionato e avvicinare le zone nobili della classifica.

L’ultimo precedente ad Acireale sorride alla Reggina con uno schiacciante 0-4 risalente al 2 febbraio 2025. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Francesco Passarotti della sezione di Mantova coadiuvato dagli assistenti Antonio Masciello di Ravenna e Alessandro Liuzza di Milano.

Le probabili formazioni di Acireale-Reggina

ACIREALE (4-3-3): Negri; Di Stefano, Algueche, Toure, Rechichi; Kean, Cozza, Iuliano; Semenzin, Gagliardi, Amore. Allenatore: Pagana.

REGGINA (4-3-3): Lagonigro; R.Girasole, Blondett, D.Girasole, Distratto; Laaribi, Salandria, Mungo; Palumbo, Edera, Grillo. Allenatore: Torrisi.

Dove vedere la gara in tv e streaming

Le gare esterne della Reggina saranno trasmesse in diretta su RTV (canale 77 in Calabria), mentre le partite casalinghe saranno disponibili su playreggina1914.it .