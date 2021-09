Ajax – Besiktas: dove vedere la diretta live e risultato in tempo reale

La partita Ajax – Besiktas del 28 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022

AMSTERDAM – Martedì 28 settembre, alle ore 18.45, alla Johann Cruijff Arena di Amsterdam andrà in scena Ajax – Besiktas, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022; si gioca per il Girone C. Gli olandesi vengono dalla vittoria casalinga per 3-0 contro il Gronigen e sono in testa alla classifica dell’Eredivisie con 19 punti dopo sette partite; hanno vinto le ultime cinque partite disputate, compreso il successo per 1-5 sul campo dello Sporting nella prima giornata di Champions. I turchi, invece, sono reduci dalla sconfitta esterna per 2-1 contro l’Altay, che li precede in testa alla classifica di una sola lunghezza; nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Nella prima giornata hanno perso in casa per 1-2 contro il Dortmund. L’Ajjax ha vinto entrambi i precedenti contro il Besiktas. A dirigere il match sarà il francese Benoît Bastien, coadiuvato dagli assistenti Hicham Zakrani e Aurélien Berthomieu; quarto ufficiale Jérémie Pignard. Al VAR Delajod Willy, all’AVAR Massimiliano Irrati..

La cronaca con commento minuto per minuto

La presentazione del match

QUI AJAX – ten Hag dovrebbe mandare in campo la squadra col modulo 4-2-3-1 con Pasveer in porta e difesa composta al centro da Martinez e Blind e sulle face da Mazraoui e Tagliafico. A centrocampo Timber, Gravenberch e Tadic. Sulla trequarti Berghuis e Antony, di supporto all’unica punta Haller.

QUI BESIKTAS – Non ci sarà Pjanic, uscito per infortunio nella gara contro l’Altay. Probabile modulo 4-3-2-1 con Guno tra i pali e retroguardia formata dalla coppia centrale Saatci-Yilmaz; sulle corsie Nsalaka e Rosier. In mezzo al campo Hutchinson, Souza e Tore. Sulla trequarti Ozyakup e Ucan; in attacco Karaman

Le probabili formazioni di Ajax – Besiktas

AJAX (4-2-3-1): Pasveer; Mazraoui, Martinez, Blind, Tagliafico; Timber, Gravenberch; Tadic, Berghuis, Antony; Haller. Allenatore: Ten Hag

BESIKTAS (4-3-2-1): Gunok; Nsakala, Saatci, Yilmaz, Rosier; Hutchinson, Souza; Tore, Ozyakup, Ucan; Karaman. Allenatore: Yalcin.

STADIO: Johan Cruijff Arena di Amsterdam

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Ajax – Besiktas, valido per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022, verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Football e Sky Sport Calcio (canale 254del satellite); gli abbonati Sky potranno seguirla anche in treaming su Sky Go, app scaricabile gratuitamente.