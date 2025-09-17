Diretta Ajax-Inter di Mercoledì 17 settembre 2025: decisiva la sua doppietta e prestazione solida dei nerazzurri, Chivu ritrova fiducia

AMSTERDAM – Nel tempio del calcio olandese, la Johan Cruijff Arena, l’Inter di Cristian Chivu ritrova se stessa e inaugura la nuova Champions League con un successo limpido e maturo. Il 2-0 rifilato all’Ajax non è solo una vittoria, ma una dichiarazione di intenti: i nerazzurri vogliono essere protagonisti. A decidere il match, una doppietta di Marcus Thuram, sempre più leader offensivo e uomo copertina.

Cristian Chivu torna nella sua Amsterdam e lo fa da vincente. La sua Inter è compatta, verticale, cinica. Thuram è devastante: due gol, movimenti da centravanti moderno e leadership silenziosa. Ottima la prova di Calhanoglu, regista e assistman, mentre la difesa guidata da De Vrij e Bastoni non sbaglia nulla.

L’Ajax, pur volenteroso, paga l’inesperienza e la fragilità difensiva. Il rigore annullato nel primo tempo è l’emblema di una serata storta. Heitinga dovrà lavorare sulla tenuta mentale e sulla fase di non possesso.

Per l’Inter, è una vittoria che vale più dei tre punti: è il segnale che la squadra ha voltato pagina dopo le difficoltà in Serie A. La Champions può essere il terreno ideale per ritrovare fiducia e ambizioni.

Cronaca con tabellino

RISULTATO FINALE: AJAX-INTER 0-2 SECONDO TEMPO 48' è finita! L'Inter supera 2-0 l'Ajax grazie a una doppietta di Thuram e gara autorevole della squadra di Chivu. Vi ringraziamo per l'attenzione e appuntamento alle prossime dirette 45' assegnati 3 minuti di recupero 45' cross dal fondo insidioso che sorprende in uscita Sommer ma Akanji sorveglia bene 41' Susic e Bonny in campo per Calhanoglu e Thuram 39' lascia il campo un esausto Itakura, al suo posto c'è Sutalo 36' da Thuram a Esposito, girata in area alta ma c'è stata una deviazione della difesa! Palla sul primo palo dove Thuram da posizione defilata alza la mira di testa 34' in campo Carlos Augusto e Zielinski per Barella e Dimarco 31' giallo a Baas 31' doppio cambio Ajax con Gloukh e Raul Moro (ex Lazio) per Regeer e Godts 24' sostituzione Inter con Frattesi per Mkhitaryan 22' giallo a Mkhitaryan, punito un intervento in ritardo su Edvardsen 18' cambi Ajax con McConnell e Dolberg per Taylor e Weghorst 11' sponda di Barella in area per Dimarco ma conclusione centrale respinta dal portiere 6' contropiede Inter a destra sull'asse Thuram-Dumfries, cross basso quasi dal fondo di Barella con l'attaccante che fa velo in area ma non ci sono compagni sul secondo palo pronti a calciare 3' THURAM!! ANCORA LUI 2-0 INTER! Su corner dalla destra di Calhanoglu per il colpo di testa imperioso tra due difensori e centro area e palla angolino sinistro 2' discesa di Dumfries, cross basso per l'accorrente Calhanoglu che sceglie la potenza in area ma trova una deviazione sul fondo della difesa E' l'Ajax a muovere il primo pallone, nessun cambio nell'intervallo. Squadre nuovamente in campo per il secondo tempo PRIMO TEMPO 48' si chiude il primo tempo tra Ajax e Inter. Nerazzurri in vantaggio grazie a una rete di Thuram al 42'. Piccola pausa e torniamo per la ripresa del gioco 44' assegnati 3 minuti di recupero 42' THURAM! INTER IN VANTAGGIO! Su angolo dalla destra di Calhanoglu colpo di testa sontuoso sul primo palo in anticipo sul marcatore 40' contropiede micidiale di Godts che lanciato in profondità ha preso d'infilata la difesa, ingresso in area ma conclusione sul primo palo respinta da Sommer in angolo! Sul corner traiettoria tra le braccia del portiere 34' RIGORE per l'INTER! Fallo di Bass una cintura con il braccio sinistro in area su Thuram, nessuno dubbio sulla decisione. Intervento plateale e un pò ingenuo del difensore anche ammonito. Attenzione l'arbitro viene richiamato dal VAR in quanto prima del fallo subito Thuram aveva strattonato l'avversario. Annullato il rigore e rimossa l'ammonizione 33' Esposito su Thuram che in area nell'uno contro uno calcia in diagonale ma il suo destro si spegne di un soffio a lato! 29' sugli sviluppi di un corner dalla destra, Dimarco raccoglie al limite dell'area una corta respinta ma conclusione alcuni metri a lato 23' circolazione palla dell'Inter che in questo avvio conduce gioco con una certa intraprendenza anche se non ha ancora creato grattacapi 17' buon intervento di Dumfries in area su Godt, ripartenza veloce dei nerazzurri con Thuram che allarga un pò le braccia e commette fallo sanzionato con il giallo 13' conclusione da fuori area con il destro per Gaaei ma non inquadra lo specchio della porta 9' pestone su Barella, il gioco non si ferma quindi Dumfries commette fallo e c'è modo di verificare le condizioni del centrocampista per fortuna nessun problema 5' pressione alta degli olandesi e nel retropassaggio di Mkhitaryan per Sommer lo stesso calcia frettolosamente in fallo laterale 3' lancio di Thuram per Esposito, anticipo di Jaros 2' conclusione da fuoriarea centrale di Dimarco, non trattiene Jaros che però in un secondo istante anticipa Thuram in agguato Si parte! Un saluto agli amici di Calciomagazine e amanti della Champions League, benvenuti alla diretta di Ajax-Inter. Dalle ore 21 seguiremo la partita nella nostra consueta cronaca minuto per minuto. INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella (dal 34' st 7 Zielinski), 20 Calhanoglu (dal 41' st 8 Sucic), 22 Mkhitaryan (dal 24' st 16 Frattesi), 32 Dimarco (dal 34' st 30 Carlos Augusto); 9 Thuram (dal 41' st 14 Bonny), 94 Esposito. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 7 Zielinski, 8 Sucic, 10 Lautaro Martinez, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck. Allenatore: Cristian Chivu. Reti: al 42' pt Thuram, al 3' st Thuram Ammonizioni: Thuram, Mkhitaryan, Baas Recupero: 3' pt, 3' st

Le formazioni ufficiali di Ajax-Inter

AJAX (4-3-3): 1 Jaros; 3 Gaaei, 4 Itakura, 15 Baas, 5 Wijndal; 6 Regeer, 18 Klaassen, 8 Taylor; 17 Edvardsen, 25 Weghorst, 11 Godts. A disposizione: 12 Herkeens, 22 Pasveer, 2 Lucas Rosa, 7 Moro, 9 Dolberg, 10 Gloukh, 16 McConnell, 24 Mokio, 28 Fitz-Jim, 37 Sutalo, 41 Alders, 43 Bounida. Allenatore: John Heitinga.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 94 Esposito. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 7 Zielinski, 8 Sucic, 10 Lautaro Martinez, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck. Allenatore: Cristian Chivu.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà l’inglese Michael Oliver, coadiuvato dagli assistenti Stuart Burt e James Mainwaring e dal quarto ufficiale Sam Barrott. Al Var Jarred Gillett, Avar Michael Salisbury. .

Presentazione del match

La Champions League 2025/26 prende il via per l’Inter con una sfida dal sapore speciale e carico di significati. Mercoledì 17 settembre, alle ore 21:00, i nerazzurri scenderanno in campo alla Johan Cruyff Arena per affrontare l’Ajax nella prima giornata della fase campionato. Un debutto europeo che arriva in un momento delicato per la squadra di Cristian Chivu, chiamata a invertire la rotta dopo un avvio di Serie A al di sotto delle aspettative. Per il tecnico rumeno, quella contro l’Ajax non sarà una partita come le altre. Proprio con i Lancieri, Chivu ha vissuto l’ascesa da giovane promessa a leader difensivo, prima di spiccare il volo verso la Roma e poi l’Inter. Ora, da allenatore, torna ad Amsterdam con l’obiettivo di riscattare il bruciante 4-3 subito in extremis contro la Juventus e dare una scossa a un gruppo reduce da due sconfitte consecutive in campionato.

I padroni di casa arrivano all’appuntamento forti di un avvio di stagione positivo, con tre vittorie e due pareggi in Eredivisie, ancora imbattuti. L’Inter, invece, cerca riscatto e punti fondamentali per posizionarsi nella parte alta della classifica unica della nuova Champions. Sono cinque i precedenti tra Ajax e Inter: tre vittorie nerazzurre, un pareggio e una sola affermazione olandese.

COME ARRIVA L’AJAX – Heitinga conferma il 4-3-3, puntando su Jaros tra i pali e una linea difensiva composta da Gaaei, Itakura, Baas e Wijndal. In mezzo al campo spazio a Regeer, Klaassen e Taylor, mentre il tridente offensivo sarà affidato a Berghuis, Weghorst e Godts, con l’obiettivo di sfruttare la velocità e la tecnica sulle corsie.

COME ARRIVA L’INTER – Chivu risponde con il consueto 3-5-2, affidando la porta a J. Martinez e la difesa a tre a Bisseck, De Vrij e Bastoni. Sulle fasce Dumfries e Dimarco garantiranno spinta e copertura, mentre in mezzo agiranno Zielinski, Calhanoglu e Sucic, chiamati a dare equilibrio e qualità. In attacco, la coppia Lautaro-Thuram sarà il terminale offensivo di una squadra che cerca riscatto e punti pesanti in un avvio europeo già importante.

