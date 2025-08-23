AlbinoLeffe-Dolomiti Bellunesi: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta AlbinoLeffe-Dolomiti Bellunesi di sabato 23 agosto 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C

ZANICA – Sabato 23 agosto 2025, alle ore 21.00, all’AlbinoLeffe Stadium di Zanica, l’AlbinoLeffe affronterà la Dolomiti Bellunesi per il primo turno del campionato di serie C, girone A. Ecco come le due squadre si presentano all’appuntamento. Nella passata stagione l’AlbinoLeffe si era classificata al quarto posto a quota sessanta punti, a pari merito con il Renate, frutto di sedici vittorie, dodici pareggi e dieci sconfitte. 8 la differenza reti con quarantasei gol realizzati e trentotto subiti.

Invece la Dolomiti Bellunesi si è classificata al primo posto nel campionato di serie D, gione C con settantotto punti all’attivo, frutto di ventitré vittorie, nove pareggi e sei sconfitte. 25 la differenza reti con sessantaquattro gol fatti e trentanove subiti. L’incontro sarà diretto da Dario Acquafredda di Molfetta, che sarà coadiuvato da Giovanni Pandolfo e Thomas Storgato, entrambi di Castelfranco Veneto, il quarto ufficiale sarà Roberto Lovison di Padova, operatore Fvs Ionut eusebiu Nechita di Lecco.

Tabellino in tempo reale

Le dichiarazioni

Amadou Sarr (attaccante AlbinoLeffe): “Sono contento di iniziare questa nuova avventura in maglia AlbinoLeffe. Obiettivi? Quello personale corrisponde a quello di squadra: fare il meglio possibile per questi colori – le prime parole in bluceleste di Amadou Sarr -. Ho già avuto modo di entrare in contatto con l’ambiente seriano quando un paio di settimane fa sono venuto a Zanica per l’amichevole con l’Inter U23: sin da subito mi era parso tutto molto ben organizzato, sensazione corroborata dalla visita odierna al Campus”.

Luca Milesi (attaccante Dolomiti Bellunesi): “Ho cambiato così tante squadre che potrei essere considerato un ex di metà Serie C. Scherzi a parte, all’AlbinoLeffe mi legano bei ricordi, amicizie che resistono. Ma è il passato. Oggi sono un giocatore della Dolomiti: darò tutto per aiutare il gruppo e ottenere un risultato positivo. Abbiamo capito di essere un’ottima squadra e ne siamo rimasti quasi sorpresi. Ci è mancata solo un po’ di cattiveria agonistica, oltre a un pizzico di attenzione. In ogni caso, possiamo dire la nostra e divertirci: la sfida dell’ultimo weekend ha confermato che abbiamo qualità e non ci manca nulla per toglierci delle soddisfazioni.

Mi aspetto una partita difficile anche perché l’AlbinoLeffe è reduce da una sconfitta per 3-0 in Coppa Italia, contro la Pro Vercelli, e sarà chiamata a dare delle risposte. Dal canto nostro, dobbiamo andare in campo come se fosse la partita della vita. Sarà necessario eguagliare o aumentare la loro intensità, così da dare un input ben preciso al campionato. Saranno i dettagli a fare la differenza. Il collettivo è sano, ascolta, vuole imparare. Ogni elemento è a disposizione dei compagni. Ora va coltivata una mentalità adeguata: quella di una squadra pratica e concreta. Per quanto mi riguarda, da giocatore esperto, cerco di dare una mano, anche nelle piccole cose, con qualche consiglio per risolvere dubbi o perplessità“.

La presentazione del match

QUI ZANICA – Giovanni Lopez dovrebbe affidarsi al 3-5-2 con Facchetti a difesa della porta; Boloca, Potop e Sottini a completare il pacchetto difensivo; Barba, Lombardi, Agostinelli, Astrologo ed Ambrosini in mediana; il tandem d’attacco dovrebbe essere formato da Sali e Svidercoschi.

QUI BELLUNO – Nicola Zanini dovrebbe rispondere con lo stesso modulo con Consiglio tra i pali; Barbini, Milesi e Gobetti a completare il reparto arretrato; Alcides, Clemenza, Brugnolo, Agosti e Mignanelli a metà campo; Olonisakin e Toci in avanti.

Le probabili formazioni di AlbinoLeffe-Dolomiti Bellunesi

ALBINOLEFFE (3-5-2): Facchetti; Boloca, Potop, Sottini; Barba, Lombardi, Agostinelli, Astrologo, Ambrosini; Sali, Svidercoschi. Allenatore: Giovanni Lopez.

DOLOMITI BELLUNESI (3-5-2): Consiglio; Barbini, Milesi, Gobetti; Alcides, Clemenza, Brugnolo, Agosti, Mignanelli; Olonisakin, Toci. Allenatore: Nicola Zanini.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport (canale 257), su Sky Go e Now Tv.