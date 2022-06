Allenatori Serie A, le panchine della stagione 2022 – 2023

Tra conferme e new entries é quasi delineato il quadro delle panchine per la stagione calcistica della Serie A 2022/2023

A poco più di due mesi dal via della nuova stagione calcistica, che prenderà il via con la prima giornata il 14 agosto, ecco il quadro delle panchine per l’anno 2022/2023. Sono quindici le società che hanno confermato il tecnico con il quale hanno chiuso il campionato 2021/2022. Nessun movimento tra le grandi squadre: pertanto, continueranno a esserci alla guida del Milan Pioli, dell’Inter Simone Inzaghi, della Juventus Allegri, del Napoli Spalletti, della Roma Mourinho. Confermati anche Nicola alla Salernitana dopo l’impresa della salvezza e Gasperini all’Atalanta nonostante la stagione degli orobici sia stata alquanto deludente. Le neo promosse Lecce e Monza hanno mantenuto in panchina, rispettivamente, Baroni e Stroppa mentre l’altra new entry nella massima categoria, la Cremonese, non ha ancora ufficializzato il tecnico. Ancora da decidere chi sarà l’allenatore di Empoli, Spezia, Udinese e Verona.

ATALANTA – Gian Piero Gasperini (confermato)

BOLOGNA – Sinisa Mihajlovic (confermato)

CREMONESE – da definire

EMPOLI – da definire

FIORENTINA – Vincenzo Italiano (confermato)

INTER – Simone Inzaghi (confermato)

JUVENTUS – Massimiliano Allegri (confermato)

LAZIO – Maurizio Sarri (confermato)

LECCE – Marco Baroni (confermato)

MILAN – Stefano Pioli (confermato)

MONZA – Giovanni Stroppa (confermato)

NAPOLI – Luciano Spalletti (confermato)

ROMA – José Mourinho (confermato)

SALERNITANA – Davide Nicola (confermato)

SAMPDORIA – Marco Giampaolo (confermato)

SASSUOLO – Alessio Dionisi (confermato)

SPEZIA – da definire

TORINO – Ivan Juric (confermato)

UDINESE – da definire

VERONA – da definire