Beach Volley, finale campionati del Mondo di Roma 2022 in diretta

Dalle ore 20 in programma le finale con Bukovec/Brandie – Duda/Ana Patricia per il femminile e Mol/Sorum – Renato/Vitor Felipe per il maschile

ROMA – Si sono svolte nella giornata di ieri le semifinali del tabellone maschile e femminile per i mondiali di beach volley Roma 2022. Prosegue la corsa delle canadesi Bukovec/Brandie che avevano eliminato le italiane Menegatti/Gottardi. La coppia affronterà le brasiliane Duda/Ana Patricia dalle ore 20. Per il tabellone maschile passa una delle coppie brasiliane. Se da una parte Andre/George vengono sconfitti per 2-0 dai norvegesi Mol/Sorum, dall’altra successo per Renato/Vitor Felipe che hanno avuto la meglio sugli americani Schalk/Brunner. L’inizio in questo caso è per le 21.15. I quattro incontri in programma domenica 19 giugno saranno trasmessi in diretta su Volleyballworld.tv per gli abbonati ma anche su Sky Sport Action (e sullo streaming Sky Go e Now) oltre che in chiaro su Rai Sport + HD (oltre allo streaming di Rai Play). Il presidente federale FIPAV, Giuseppe Manfredi ha già fatto un bilancio sul percorso dei giocatori italiani impegnati nella competizione mostrando soddisfazione per quando è stato fatto. Quindi ha parlato anche di un pò di sfortuna e inesperienza o meglio emozione dell’esordio che non ha consentito di ottenere risultati migliori: “i ragazzi provenienti dal progetto federale del Club Italia stanno progressivamente conquistando spazio e grazie al fatto di essere accompagnati nel loro percorso di crescita da giocatori esperti stanno avendo la possibilità di maturare importanti esperienze molto velocemente. Faccio riferimento, naturalmente, ai casi di Nicolai/Cottafava e Menegatti/Gottardi”. In conclusione ha sottolineato di sentirsi ottimista per il futuro e che bisogna avere pazienza e aspettare oltre che sostenere lo sviluppo di questa disciplina.

Tabellone Maschile – risultati semifinali

Renato/Vitor Felipe BRA- Schalk/Brunner USA 2-0 (21-17, 21-19)

Mol/Sorum NOR – Andre/George BRA 2-0 (21-14, 21-18)

Tabellone Femminile – risultati semifinali

Heidrich/Vergé Dépré SUI – Duda/Ana Patricia BRA 0-2 (19-21, 13-21)

Muller/Tillmann GER – Bukovec/Brandie CAN 1-2 (15-21, 21-15, 12-15)

Programma delle finali del 19 giugno

ore 16 Finale 3°-4° posto femminile: Heidrich/Vergé Dépré (SUI) – Muller/Tillmann (GER)

ore 17.15 Finale 3°-4° posto maschile: Schalk/Brunner (USA) – Andre/George (BRA)

ore 20 Finale 1°-2° posto femminile: Bukovec/Brandie (CAN) – Duda/Ana Patricia (BRA)

ore 21.15 Finale 1°-2° posto maschile: Mol/Sorum (NOR) – Renato/Vitor Felipe (BRA)