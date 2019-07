Serie B, la panoramica degli allenatori

La panoramica degli allenatori in Serie B: Chievo e Trapani ancora in attesa

ASCOLI

L’Ascoli si affiderà a Paolo Zanetti che dal 2017 al 2019 ha allenato il Sudtirol in Serie C.

BENEVENTO

Alla guida dei sanniti non ci sarà più Cristian Bucchi che sarà sostituito da Pippo Inzaghi. L’ex attaccante del Milan non allena dalla scorso febbraio, mese in cui venne esonerato dal Bologna

CHIEVO

La società clivense ancora non ha deciso chi sarà il prossimo allenatore.

CITTADELLA

Alla guida dei granata ci sarà, come da cinque stagioni a questa parte, Venturato. Il tecnico nato in Australia lo scorso anno ha guidato i veneti in finale dei play-off.

COSENZA

Dopo il decimo posto dello scorso anno il club cosentino ha deciso di rinnovare la fiducia a Pietro Braglia.

CREMONESE

Alla guida dei grigiorossi ci sarà ancora Rastelli dopo il buon piazzamento dello scorso anno.

CROTONE

Dopo la difficile stagione dello scorso anno il Crotone ha deciso ancora di puntare su Stroppa.

EMPOLI

Come detto in precedenza, è Bucchi l’allenatore designato per riportare i toscani in serie a.

FROSINONE

Sulla panchina Ciociara siederà Alessandro Nesta. L’ex difensore arriva in gialloblu dopo l’esperienza al Perugia.

JUVE STABIA

Dopo aver riportato le vespe in serie cadetta, sarà ancora Fabio Caserta a guidare la squadra di Castellammare di Stabia.

LIVORNO

Il Livorno continua il percorso intrapreso lo scorso anno con Riccardo Breda, che si è visto confermato anche per la prossima stagione.

PALERMO

Dopo aver allenato lo Spezia lo scorso anno, Pasquale Marino sarà il nuovo allenatore del Palermo. Resta da capire, ora, in che categoria.

PERUGIA

Dopo aver lasciato partire Nesta verso Frosinone il Perugia si è affidato a Massimo Oddo.

PESCARA

Nella prossima stagione l’allenatore del Pescara sarà Luciano Zauri che, lo scorso anno, allenava la primavera degli abruzzesi.

PISA

Sarà ancora Luca d’Angelo a guidare il Pisa. Lo scorso anno il tecnico portò i toscani alla vittoria dei play-off.

PORDENONE

Dopo aver conquistato la promozione diretta lo scorso anno, Attilio Tesser si è meritato la conferma e, quindi, guiderà i ramarri anche in Serie B

SALERNITANA

La Salernitana per la prossima stagione si affiderà a Gian Piero Ventura.

SPEZIA

A guidare lo Spezia il prossimo anno sarà Vincenzo Italiano. Il tecnico lo scorso anno ha riportato il trapani in serie B dopo i play – off.

TRAPANI

La carica di allenatore del Trapani al momento è vacante.

VIRTUS ENTELLA

Dopo aver portato l’Entella in Serie B, Boscaglia sarà ancora sulla panchina dei liguri.