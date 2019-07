2-0 il punteggio del match giocato questa notte. In primo piano anche la seconda semifinale del Mondiale femminile tra Olanda e Svezia

Mercoledì 3 luglio con la Coppa America in evidenza. Nella notte si è infatti disputata la partita tra Brasile e Argentina terminata con il 2-0 per i verdeoro. Nella sfida valida per le semifinali decide Gabriel Jesus e Firmino e Messi polemico verso l’arbitraggio del match: “Tutta la partita è stata arbitrata in una certa maniera e la Conmebol (Confederazione Sudamericana del Calcio, l’organismo continentale che organizza e controlla il calcio sudamericano) dovrebbe fare qualcosa per questo tipo di arbitraggi”. Tra gli incontri già giocati troviamo anche la Gold Cup con il successo dopo i supplementari per 1-0 del Messico contro Haiti. Tra i risultati che invece seguiremo in tempo reale ci sarà la seconda semifinale del Mondiale femminile tra Olanda e Svezia. Andiamo dunque a vedere il quadro completo del giorno.

