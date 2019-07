Mondiali Femminili, Olanda – Svezia: arancioni date favorite

Mondiali Femminili, Olanda – Svezia pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma mercoledì 3 luglio dalle ore 21. Per i bookmakers favorite le olandesi

Mercoledì 3 luglio per la seconda semifinale dei Mondiali femminili si gioca Olanda – Svezia. Calcio di inizio previsto per le ore 21. L’Olanda, dopo avere eliminato dalla competizione la Nazionale di Milena Bertolini, affronta la Svezia, che ai quarti ha battuto la Germania. Chi vince affronterà gli Stati Uniti in finale.

Olanda – Svezia: per i bookmakers la spunteranno le olandesi

I bookmakers danno favoriti i tedeschi. Il segno 1 è quotato in media a 2,35. Il segno X è offerto mediamente a 3,20 mentre il segno 2 è dato da 3,10 a 3,15.

Per quanto riguarda la doppia chance l’1/X vale da 1,35 a 1,36, l’X/2 in media a 1,58 e l’1/2 vale a 1,34.

I bookmakers pensano che i gol non saranno numerosi: l’Under 2,5 è dato mediamente a 1,65, l’Over 2,5 da 2,10 a 2,15. Ma credono che potrebbero a segno entrambe le squadre: il No Goal vale da 1,87 a 1,88, il goal è offerto in media a 1,83.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’1-1 (dato da 5,50 a 6,00) seguito dall’1-0 (da 6,50 a 7,50 )e dal 2-1 (da 9,00 a 10,0).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale da 4,65 a 10,00.