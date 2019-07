Amichevole, Roma – Rieti 7-0: tabellino [VIDEO]

In evidenza Schick autore di una doppietta per questa amichevole mattutina di sabato 27 luglio tra Roma e Rieti. Il risultato finale è invece di 7-0 per i giallorossi con reti quasi tutte nella ripresa. Infatti il risultato si è sbloccato solo al 43′ del primo tempo grazie a una rete di Zaniolo quindi nella ripresa la squadra di Fonseca ha dilagato soprattutto nei 10 minuti conclusivi, grazie anche all’ingresso in campo di Schick (inizialmente preferito Defrel). Di seguito il tabellino della partita e il video integrale del match tratto dalla pagina Facebook ufficiale della società giallorossa.

Tabellino dell’amichevole Roma – Rieti

ROMA (4-2-3-1): Olsen 6 (46′ Fuzato 6); Karsdorp 6 (71′ Florenzi 6.5), Mancini 6.5 (71′ Fazio sv), Bianda 6.5 (41′ Jesus 6.5), Spinazzola 6.5 (71′ Kolarov sv); Nzonzi 6 (71′ Cristante sv), Santon 6.5 (71′ Diawara sv); Kluivert 6 (71′ Ünder sv), Antonucci 6 (71′ Pastore sv), Zaniolo 7 (71′ Perotti sv); Defrel 6 (71′ Schick sv).

RIETI (4-3-1-2): Lazzari (35′ Addario, 58′ Pegorin); Bellopede (46′ Arcaleni, 54′ Di Sauro), Gigli (70′ Parente), Granata, Zanchi (55′ Sette); Marchi, Palma (46′ Del Regno), Tirelli; Bartolotta; Gondo, Marcheggiani.

Arbitro: Aduart Pashuku

Reti: 43′ Zaniolo, 47′ aut. Granata, 50′ Santon, 75′ Under, 82′ Florenzi, 84′ e 87′ Schick