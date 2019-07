Il tabellino di Real Madrid-Atletico Madrid 3-7 il risultato finale: i Colchoneros umiliano le Merengues, in evidenza Diego Costa con un poker.

EAST RUTHERFORD – Nel match valevole per l’International Champions Cup l’Atletico Madrid umilia i cugini del Real imponendosi 7-3. Partita già chiusa nella prima mezz’ora con la squadra di Simeone che domina andando a segno con Diego Costa (doppietta), Joao Felix e Correa. Nella ripresa c’è spazio per altre due reti di Diego Costa ed il Settebello di Vitolo mentre alle Merengues a nulla servono le reti di Nacho, Benzema e Javi Hernandez. Da segnalare le espulsioni di Carvajal e Diego Costa a metà ripresa. Segnali preoccupanti per Zidane mentre Simeone si gode i nuovi acquisti.

Real Madrid-Atletico Madrid 3-7: il tabellino della partita

REAL MADRID (4-3-3): Courtois (46′ Navas); Odriozola (46′ Carvajal), Sergio Ramos (62′ Javi Hernandez), Nacho Fernandez, Marcelo (62′ Bale), Modric (62′ Kubo), Kroos, Isco (62′ Rodrygo), Vinicius (46′ Lucas Vazquez), Jovic (30′ Benzema), Hazard (62′ De La Fuente). Allenatore: Zidane

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier (66′ Isaac), Savic (66′ Felipe), Hermoso (66′ Montero), Lodi, Joao Felix (66′ Vitolo), Saul (66′ Herrera), Koke (66′ Llorente), Lemar (66′ Sanabria), Diego Costa, Morata (11′ Correa (66′ Camello)). Allenatore: Simeone

RETI: 1′ Diego Costa, 8′ Joao Felix, 19′ Correa, 28′ Diego Costa, 45′ Rig. Diego Costa, 51′ Diego Costa, 59′ Nacho Fernandez, 70′ Vitolo, 85′ Benzema, 89′ Javi Hernandez

AMMONIZIONI: Saul (A), Nacho Fernandez, Isco (R)

ESPULSIONI: Carvajal (R), Diego Costa (A)

STADIO: MetLife Stadium

Fonte foto: Twitter Atletico Madrid