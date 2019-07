All’International Champions Cup finisce 7-3 contro il Real Madrid. In primo piano gli Europei Under 19 e il calcio sud americano

Sabato 27 luglio si è aperto con il pirotecnico 7-3 dell’Atletico Madrid sul Real Madrid. Primo tempo disastroso per i Blancos che subiscono un passivo di 5-0 e reti due di Costa oltre a quelle di Felix e Correa. Nella ripresa Costa realizza la tripletta quindi Nacho, Benzema e Sanchez accorciano. In mezzo anche la rete di Vitolo. Nella Super Liga argentina finisce 0-0 tra Racing Club e Union Santa Fe mentre in Cile 2-2 tra Coquimbo e U. De Concepcion. Tolima vincente 2-0 fuori casa contro l’Aguilas nella Liga Aguila colombiana e 1-0 casalingo del Guayaquil City sul LDU Quito nella Liga Pro in Ecuador. Nella MLS in USA 3-1 del New York City sullo Sporting Kansas City e 4-3 de Los Angeles FC sull’Atlanta United. Prima di vedere nel dettaglio tutti i risultati aggiornati di oggi ricordiamo che completano il quadro gli Europei Under 19 oltre che alcune gare tra Superliga argentina e Serie A brasiliana. Tra le amichevoli troviamo quelle relative a squadre di Serie A italiane. Su tutti la sfida delle 13.30 tra PSG e Inter quindi Lazio – Mantova, Swansea – Atalanta, Spal – FeralpiSalò, Udinese – Dortmund, Brescia – Renate, Sassuolo – Sud Tirol, Trabzonspor – Parma, Cagliari – Leeds, Empoli – Pontedera e Lecce – Frosinone.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]