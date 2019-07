Amichevoli 27 luglio 2019: Roma e Lazio sugli scudi, Atalanta k.o.

Tante le amichevoli che sono andate in scena nella giornata di ieri: successo ai rigori per l’Inter contro il PSG mentre l’Udinese cade contro il Dortmund.

MACAO – Nella giornata di ieri sono andate in scena tantissime amichevoli, sfide che hanno visto come protagoniste le squadre di Serie A. Ad ora di pranzo l’Inter si è imposta ai calci di rigore contro il PSG mentre la Roma si è sbarazzata del Rieti e della Ternana. Sugli scudi anche la Lazio che ha chiuso la sua prima parte di ritiro battendo 4-0 il Mantova mentre Atalanta e Udinese sono cadute, rispettivamente, contro Swansea e Borussia Dortmund. Successi anche per SPAL, Sassuolo, Brescia e Lecce mentre Cagliari e Parma hanno pareggiato contro Leeds e Trabzonspor.

Le amichevoli del 27 luglio 2019

INTER-PSG 1-1 (7-6 d.c.r.)

41′ Kherer (P), 94’ Longo (I)

Rigori: Cavani (gol), Ranocchia (gol), Jese (gol), Gagliardini (gol) Diallo (gol), Colidio (gol), Aouchiche (parato), Agoumè (gol), Hemans (gol), Candreva (traversa), Mbe Soh (gol), Longo (gol), Zagre (parato), Joao Mario (gol)

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar (83′ Pirola), De Vrij (65′ Godin), Bastoni (65′ Ranocchia); D’Ambrosio (90′ Agoume), Barella (83′ Joao Mario), Brozovic (65′ Gagliardini), Sensi (65′ Borja Valero), Dalbert (65′ Candreva); Perisic (83′ Colidio), Esposito (65′ Longo).

Psg (4-4-2): Areola; Bernat (74′ d’Aouchiche), Kehrer (74′ Bakker), Diallo, Kurzawa (74′ Hemans); Sarabia (74′ Jesé), Verratti (74′ Kouassi), Herrera (74′ Mbe Soh), Meunier (74′ Dagba); Draxler (74′ Zagre), Mbappé (74′ Cavani).

ROMA-RIETI 7-0

43′ Zaniolo, 46′ aut. Granata, 50′ Santon, 75′ Under, 82′ Florenzi, 85′ e 87′ Schick

Roma (4-2-3-1): Olsen (46′ Fuzato); Karsdorp (71′ Florenzi), Mancini (71′ Fazio), Bianda (41′ Jesus), Spinazzola (71′ Kolarov); Nzonzi (71′ Cristante), Santon (71′ Diawara); Zaniolo (71′ Under), Kluivert (71′ Perotti), Antonucci (71′ Pastore); Defrel (71′ Schick). Allenatore: Fonseca

Rieti (4-3-1-2): Lazzari (30′ Addario, poi al 58′ Pegorin); Bellopiede (46′ Arcaleni, al 54′ sostituto da De Sarlo), Gigli (70′ Parente), Granata (83′ Santini), Zanchi (55′ Sette); Marchi, Palma (46′ Del Regno), Tirelli; Bartolotta; Gondo, Marcheggiani. Allenatore: A. Mariani

ROMA-TERNANA 3-1

14′ Defendi, 52′ e 63′ Ünder, 94′ Defrel

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez (46′ Mirante); Florenzi (73′ Karsdorp), Fazio, Juan Jesus (73′ Mancini), Kolarov (73′ Spinazzola); Cristante (73′ Santon), Diawara (73′ Nzonzi); Ünder (73′ Zaniolo), Pastore (73′ Antonucci), Perotti (73′ Kluivert); Schick (73′ Defrel). Allenatore: Fonseca

Ternana (4-4-2): Iannarilli (46′ Tozzo); Nesta (90′ Pavanello), Sini (62′ Russo), Suagher (62′ Bergamelli), Mammarella (62′ Mucciante); Proietti (87′ Mennini), Defendi (46′ Argento), Salzano, Furlan (62′ Boateng); Ferrante (62′ Vantaggiato), Marilungo (81′ Onesti). Allenatore: Gallo

LAZIO-MANTOVA 4-0

28′ A. Anderson, 37′ Immobile, Milinkovic, 58′ rig. Caicedo

Lazio (3-5-2): Guerrieri (46′ Adamonis); Vavro (46′ Luiz Felipe), Acerbi, Wallace (46′ Radu); Lazzari (78′ A. Anderson), Milinkovic, Badelj (46′ Cataldi), Luis Alberto (46′ Parolo), Patric (46′ Silva); A. Anderson (46′ Correa), Immobile (46′ Caicedo).

Mantova (4-3-3): Athanasiou (Adorni); Galazzini (Musiani), Carminati (Pavan), Aldovrandi, Haveri (Serbouti); D’Iglio (Marani), Mazzotti (Lisi), Giorgi (Riccò); Guccione (Koni), Mascari (Luppi), Scotto (Alberini, Campagnari).

SWANSEA-ATALANTA 2-1

5′ pt Ilicic (A), 63’ aut Hateboer (S), 67’ Roberts (S)

Swansea (4-2-3-1): Erwin Mulder; Connor Roberts (Kyle Naughton 71), Mike van der Hoorn (Ben Wilmot 82), Joe Rodon, Jake Bidwell; Jay Fulton (Declan John 86), Matt Grimes; Nathan Dyer (Joel Asoro 82), Bersant Celina, Barrie McKay (Borja Baston 50); Oli McBurnie.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini (57′ Sportiello); Toloi (46′ Djimsiti) Palomino (75′ Okoli), Masiello (57′ Ibanez); Castagne (75′ Gosens), de Roon (46′ Pasalic) , Freuler (75′ Pessina), Reca (46′ Hateboer) ; Gomez (57′ Malinovski), Iličić (57 Muriel); Barrow (75′ Colley).

SPAL-FERALPISALÒ 4-1

10’ pt Moncini (S), 20’ pt Valoti (S), 33’ pt Ceccarelli (F), 51 st aut. Rinaldi (S), 59’ st Dickmann (S)

SPAL 1° tempo: Berisha, Cionek, Felipe, Valdifiori, Vicari, Valoti, Di Francesco, Murgia, Moncini, Floccari, Strefezza.

SPAL 2° tempo: Berisha (28’ st Meneghetti), Cionek (20’ st Vaisanen), Igor, Felipe (35’ st Canistrà), Dickmann, Murgia (28’ st Farcas), Missiroli, Jankovic, Strefezza (20’ st Mawuli), Petagna, Paloschi.

FeralpiSaló: De Lucia (1’ st Liverani), Eleuteri (28’ st Rigamonti), Contessa (20’ st Mordini), Giani (20’ st Altare), Legati, Rinaldi (28’ st Travagli), Magnino, Caracciolo (20’ st Bertoli), Ceccarelli (20’ st Marchi), Scarsella, Pesce (20’ st Libera). A disp.: Menni, Lanza, Miceli, Spezia, Moraschi, Mauri, Ferretti. All.: Zenoni

DORTMUND-UDINESE 4-1

6′ Hazard (D), 19′ rig. Gotze (D), 27’pt Weigl (D), 44’pt Brandt (D), 76’ Mandragora (U)

Dortmund (4-2-3-1): Burki, Hakimi (1’st Piszczek), Toprak (1’st Hummels), Baleardi (1’st Akanji), Guerreiro (1’st Schulz); Delaney (1’st Witsel), Weigl (1’st Dahoud), Sancho (1’st Wolf), Brandt (1’st Bruun Larsen) Hazard (12’pt Reyna; 1’st Alcacer); Gotze (1’st Reus). A disp. Unbebaun, Hitz, Oelschlagel, Zagadou, Gomez, Philipp. All. Lucien Favre.

Udinese (3-4-2-1): Musso, Becao (21’st Opoku), De Maio, Samir; Stryger Larsen (9’st Pezzella), Fofana, Jajalo (21’st Coulibaly), Pussetto (27’st Nestorovski); Barak (33’pt Ter Avest), Balic (21’st Mandragora); Lasagna (27’st Matos). A disp. Nicolas, Perisan, Sierralta, Gonzalez, Nuytinck. All. Igor Tudor

BRESCIA-RENATE 2-0

4’ Donnarumma, 88’ rig. Torregrossa

Brescia 1° tempo (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Gastaldello, Mateju; Bisoli, Viviani, Dessena; Tremolada; Donnarumma, Ayè.

Brescia 2° tempo (4-3-1-2): Alfonso (82′ Filigheddu); Semprini, Chacellor, Mangraviti, Martella; Bisoli (80′ Magri), Tonali, Curcio; Spalek; Torregrossa, Morosini.

Renate (3-5-2): Stucchi; Baniya (1′ st Marchetti), Magli (20′ st Baniya), Possenti (20′ st Anghileri); Anghileri, Grbac (20′ st Pizzul), Pavan (1′ st Militari), Rada (20′ st Piscopo), Pizzul (1′ st Guglielmotti); Galuppini (1′ st Damonte), Plescia (1′ st Maritato).

SASSUOLO-SUDTIROL 2-0

42′ Duncan, 78′ Brignola

Sassuolo: Consigli (64′ Satalino); Toljan (64′ Lirola), Marlon (64′ Gravillon), Ferrari (64′ Peluso), Rogerio (64′ Adjapong); Duncan (64′ Mazzitelli), Magnanelli (64′ Obiang), Locatelli (64′ Traorè); Berardi (64′ Brignola), Caputo (64′ Pierini), Boga (64′ Kolaj).

Sudtirol: Cucchietti (68′ Taliento); Fabbri (68′ Davi), Vinetot (46′ Alari), Berardocco (85′ Proietto), Casiraghi (46′ Turchetta), Rover (57′ Trovade), Ierardi (46′ Gatto), Tait (85′ Gurini), Morosini (57′ Petrella), Polak (68′ Crocchianti), Romero (46′ Mazzocchi).

TRABZONSPOR-PARMA 2-2

16′ pt Gervinho (P), 22′ pt J. Pereira (T), 39′ pt Gervinho, 20′ st Yusuf (T)

Trabzonspor: Erce, K. Ahmet (1′ st Dursun), Huseyin (25′ st Baha Bilgin), J. Sosa (25′ st Aydin), Nwakaeme (25′ st Koray), A. Omur (25′ st Donisi) (36′ st Eren), Yusuf (25′ st Baykus), G. Campi (25′ st D. Erdogan), J. Pereira (25′ st Serkan), A. Parmak (25′ st Tosun), Akpinar (25′ st Azat). All.: Karaman.

Parma: Sepe (17′ st Colombi), Iacoponi (17′ st Munari), Dermaku, Hernani (17′ st Scozzarella), Laurini (17′ st Gazzola), Barillà (28′ st Ricci), B. Alves (cap.) (32′ st Minelli), Gervinho (17′ st Ceravolo), Kulusevski (17′ st Machin), Inglese (17′ st Cornelius), Sprocati(17′ st Karamoh). All.: D’Aversa.

LECCE-FROSINONE 4-1

26′ pt Paganini (F), 1’ st Meccariello (L), 30’ st Falco (L), 37’ st Lapadula (L), 45 st’ Dubickas (L)

Lecce: Gabriel (1 st Vigorito), Benzar (20 st Pierno), Lucioni (25 st Riccardi), Rossettini (1 st Meccariello), Calderoni (1 st Vera), Tachtsidis (10 st Petriccione), Majer (33 st Gallo), Tabanelli (14 st Haye), Lo Faso (1 st Falco), Lapadula, La Mantia (21 st Dubickas). A disp: Bleve, Chironi, Dumancic, Shakhov, Felici, Quarta, Radicchio. All. Liverani

Frosinone: Bardi, Gori, Paganini, Maiello, Citro, Beghetto, Ariaudo, Zampano, Matarese, Szyminski, Trotta. A disp: Iacobucci, Trovato, Bastianello, Verde, Salvi, Krajnc, Errico, Tribuzzi, Volpe, Vitale, Chisbah, Brighenti, Obleac. All. Nesta

CAGLIARI-LEEDS 1-1

14′ Birsa (C), 49′ Hernandez (L)

Cagliari (4-3-1-2): Cragno (73′ Aresti); Mattiello (46′ Pinna), Ceppitelli (46′ Pisacane), Klavan (46′ Walukiewicz), Lykogiannis (46′ Pajac); Rog (46′ Bradaric), Oliva (90′ Marigosu), Ionita (64′ Romagna); Birsa (46′ Han); Joao Pedro (64′ Cigarini), Pavoletti (46′ Cerri). All. Maran

Leeds United (4-1-4-1): Casilla; Berardi, Cooper, White, Davis; Phillip; Hernandez, Klich (64′ Bogusz), Forshaw, Costa (61′ Clarke); Bamford. All. Bielsa