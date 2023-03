Ancona – Carrarese: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Ancona – Carrarese di Sabato 1° aprile 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C 2022-2023

ANCONA – Sabato 1° aprile 2023, allo Stadio “Del Conero”, andrà in scena Ancona – Carrarese, gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C, Girone B. Calcio di inizio previsto per le ore 14.30. Di fronte due squadre che vogliono consolidare la loro posizione in zona playoff. I marchigiani, dopo due k.o. consecutivi, non sono andati oltre l’1-1 sul campo della Torres. Ora sono quinti a quota 53, con un cammino di quindici vittorie, nove pareggi e dieci sconfitte, quarantanove gol fatti (miglior attacco del torneo) e trentaquattro subiti. Per la squadra di Colavitto la parola d’ordine é: vietato sbagliare. Non sarà semplice perché di fronte ci saranno i toscani, galvanizzati dal 3-0 nel derby contro il Siena. Gli uomini di Del Canto sono chiamati a difendere il quarto posto, che occupano con 54 punti, frutto di diciassette vittorie, sei pareggiate e undici sconfitte, quarantacinque gol fatti e trentasei subiti. La gara di andata si chiuse sul risultato di 2-0 in favore della Carrarese, con reti di Pelagatti ed Energe. A dirigere il match sarà Luigi Catanoso di Reggio Calabria, coadiuvato dagli assistenti Luca Feraboli di Brescia e Giuseppe Licari di Marsala; quarto ufficiale Alessandro Recchia di Brindisi. Padroni di casa dati favoriti con segno “1” quotato mediamente 2.20.

La presentazione del match

QUI ANCONA – Colavitto recupera Simonetti e Gatti, che hanno scontato il turno di qualifica e Melchiorri, che ha smaltito i postumi dell’infortunio. Probabile modulo 4-3-3 con Perucchini in porta e con una difesa a tre formata da Fantoni, Camigliano e De Santis. In mezzo al campo Paolucci e Prezioso mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Mezzoni e Martina. Tridente offensivo composto da Petrella, Spagnoli e Di Massimo.

QUI CARRARESE – Dal Canto dovrebbe rispondere con un modulo 3-5-2, e schierare Breza in porta e una difesa a tre formata da Pelagatti, D’Ambrosio e Imperiale. In cabina di regia Palmieri con Schiavi e Della Latta mentre Cicconi e Grassini dovrebbero agire sulle corsie esterne. Davanti Capello e Energe.

Le probabili formazioni di Ancona – Carrarese

ANCONA (3-4-3): Perucchini; Fantoni; Camigliano; De Santis; Mezzoni; Paolucci; Prezioso; Martina; Petrella; Spagnoli; Di Massimo. Allenatore: Gianluca Colavitto

CARRARESE (3-5-2): Breza; Pelagatti; Marino; Imperiale; Grassini; Schiavi; Palmieri; Della Latta; Cicconi; Capello; Energe. Allenatore: Alessandro Dal Canto

Dove vedere la partita in tv e streaming

