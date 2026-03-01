Ancona-Maceratese 4-0: diretta live e risultato finale | Serie D

Diretta Ancona-Maceratese di Domenica 1 marzo 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D

ANCONA – Domenica 1 marzo 2026, lo Stadio del Conero ospiterà la partita Ancona-Maceratese, sfida valida per la ventiseiesima giornata del Girone F di Serie D. Il fischio di inizio è previsto per le ore 14.30.

Nel derby marchigiano tra Ancona e Maceratese, la formazione di casa parte con i favori del pronostico. A indicarlo è la posizione in classifica delle due squadre: l’Ancona, infatti, è secondo posto grazie a 18 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, segno di un ottimo cammino. La Maceratese, invece, si ritrova al decimo posto dopo 9 vittorie, 3 pareggi e 13 sconfitte, mostrando un discreto ruolino di marcia. Alla luce dei dati, l’Ancona parte favorita per continuità e qualità complessiva, mentre la Maceratese dovrà puntare su concentrazione e organizzazione per limitare i rischi e provare a sfruttare eventuali opportunità.

Sulla base dei dati statistici, possiamo notare che l’Ancona, con 45 gol segnati e 16 subiti, presenta una differenza reti di 29. Allo stesso tempo, la Maceratese ha un record di 35 gol segnati e 34 subiti, con una differenza di 1. L’analisi complessiva conferma quindi l’esistenza di una significativa differenza tra le due squadre dal punto di vista qualitativo. I numeri mostrano un’Ancona solida e produttiva, contrapposta a una Maceratese meno equilibrata e meno incisiva in fase offensiva.

La maggior parte dei bookmakers danno la squadra di casa come favorita. Ciò è dimostrato dal 1.39 per la vittoria dell’Ancona, il che significa che i bookmaker ritengono che il successo dei padroni di casa sarà estremamente probabile. Il pareggio è quotato a 3.94, il che significa che è possibile che la partita possa finire in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che, invece, ipotizza una vittoria della Maceratese è di 6.00, il che suggerisce che le ricevitorie credono che gli ospiti hanno pochissime possibilità di vincere in trasferta.

A dirigere la gara sarà Adam Collier della Sezione di Gallarate, coadiuvato dagli assistenti Dario Fantaccione proveniente da Cinisello Balsamo e Mario Cammarota appartenente alla Sezione di Nola. La squadra arbitrale dovrà garantire equilibrio e coerenza, gestendo la partita oculatamente e sapendo interpretare nel migliore dei modi i momenti salienti della gara.

COME ARRIVA L’ANCONA – Il tecnico Maurizi si prepara a scendere in campo con un modulo 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Salvati, protetto da una linea difensiva composta da Ceccarelli, Bonaccorsi, Petito e Sparandeo. In mezzo al campo la coppia Gelonese-Gerbaudo mentre sulla trequarti agirà un terzetto composto da Zini, Attasi, Pecci, pronti a supportare l’unica punta Babbi. Tale modulo è pensato per unire solidità difensiva a creatività a centrocampo, supportando l’unica punta e favorendo transizioni rapide.

COME ARRIVA LA MACERATESE – La Maceratese di Possanzini si schiera con il 4-2-3-1: tra i pali c’è Cusin; davanti a lui la linea difensiva è composta da Mastripolito, Perini, Morganti e Sinega, chiamati a garantire solidità e attenzione. Davanti alla difesa agiscono De Angelis e Ruani, incaricati di dare equilibrio e filtro. Sulla trequarti operano Osorio, Sabattini e Papa, pronti a inventare e rifinire la manovra offensiva. In avanti Marras ha il compito di guidare l’attacco e finalizzare le occasioni. Il modulo speculare consente di annullare le caratteristiche dell’avversario, creando duelli diretti in ogni zona del campo e mantenendo equilibrio tattico tra i reparti.

Le probabili formazioni

ANCONA (4-2-3-1): Salvati; Ceccarelli, Bonaccorsi, Petito, Sparandeo; Gelonese, Gerbaudo; Zini, Attasi, Pecci; Babbi. Allenatore: Maurizi.

MACERATESE (4-2-3-1): Cusin, Mastripolito, Perini, Morganti, Sinega, De Angelis, Ruani, Osorio, Sabattini, Papa, Marras. Allenatore: Possanzini.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire l’incontro tra Ancona e Maceratese in televisione su Tv Centro Marche (canale LCN 10 del digitale terrestre), oppure potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.