Ancona – Torres 0-1: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Ancona – Torres di Sabato 26 novembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per 15° giornata di Serie C – Girone B

ANCONA – Sabato 26 novembre 2022 , alle ore 14:30 verrà disputata Ancona – Torres , gara valida per la giornata 15 del campionato Serie C – Girone B . Nei precedenti tra le due squadre che partono dagli anni 1931/32 con la Prima Divisione e fino al 1973 con la Serie C troviamo 7 vittorie ciascuno e 12 pareggi. L’incontro si giocherà allo stadio Stadio del Conero e sarà diretto dall’arbitro Erminio Cerbasi di Arezzo. Sarà coadiuvato da Luca Chiavaroli di Pescara e Luca Bernasso di Milano; quarto ufficiale Domenico Petraglione di Termoli. Pronostico a favore dell’Antona con i bookmakers che quotano questo successo a 1.70, di contro il pareggio a 3.40 e la sconfitta a 5.00. L’Ancona , nelle ultime cinque partite, ha un bilancio costituito di 3 vinte, 1 pareggiate e 1 perse; ha realizzato 7 gol e subito 5 . Il bilancio della Torres é invece di 1 vinte, 2 pareggiate e 2 perse nelle ultime 5; 4 reti fatte e 6 subite. Il match potremo seguirlo in diretta a partire dall’uscita delle formazioni ufficiali, un’ora prima del fischio d’inizio quindi gli aggiornamenti del risultato e dei principali fatti del match. Sguardo all’attuale classifica di Serie C – Girone B dove comanda la Reggiana con 27 , in seconda posizione troviamo Gubbio e Entella con 26 quindi Carrarese e Siena a 25.

Tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

ANCONA: D'Eramo M., De Santis S., Di Massimo A., Gatto E., Martina A., Mattioli A., Mezzoni F., Mondonico D., Moretti F., Perucchini F. (Portiere), Prezioso M.. A disposizione: Barnaba T., Berardi F., Bianconi A., Brogni G., Fantoni N., Lombardi L., Pecci C., Piergiacomi A. (Portiere), Spagnoli A., Vitali L. (Portiere)



TORRES: Antonelli N., Dametto P., Diakite A., Gianola F., Girgi A., Lombardo M., Masala A., Pinna R., Salvato A. (Portiere), Scappini S., Suciu S.. A disposizione: Bonavolonta A., Campagna J., Carboni W. (Portiere), Ferrante L., Heinz J., Liviero M., Luppi D., Pinna S., Sorgente S., Tesio M., Teyou F.



Reti: al 30' pt Scappini S. (Torres) .



Ammonizioni: al 36' pt Pinna R. (Torres).

Formazioni ufficiali di Ancona – Torres

ANCONA (4-3-3): Perucchini; Mezzoni, De Santis, Mondonico, Martina; Prezioso, Gatto, D’Eramo; Moretti, Mattioli, Di Massimo. A disposizione: Piergiacomi, Vitali, Bianconi, Lombardi, Spagnoli, Berardi, Pecci, Brogni, Barnabà, Fantoni. Allenatore: Gianluca Colavitto

TORRES (3-5-2): Salvato; Dametto, Antonelli, R. Pinna; Lombardo, Suciu, Gianola, Masala, Girgi; Diakite, Scappini. A disposizione: Carboni, Ferrante, Liviero, S. Pinna, Luppi, Heinz, Tesio, Bonavolontà, Teyou, Campagna, Sorgente. Allenatore: Alfonso Greco

Colavitto: “Cercheremo di essere i soliti, provando a vincere”

Il tecnico dell’Ancona che festeggerà la centesima panchina nei professionisti ha parlato alla vigilia del match: “La vittoria di Cesena è ormai archiviata. Il presente è la Torres, una squadra che esprime il miglior calcio del girone. E’ una compagine che non rinuncia a giocare, cerca sempre il dominio della palla. Gli uomini di Greco sono propositivi, tengono bene il campo e subiscono poco. Inoltre, nella maggior parte delle partite, ha schierato quasi sempre gli stessi uomini, specialmente nei quattro dietro. E’ un fattore assolutamente positivo. Cercheremo di essere i soliti, provando a vincere. Sono sereno, lo sono sempre stato anche quando le cose sono andate male. Continuerò sempre a mantenere equilibrio, il calcio non è una scienza. Dobbiamo restare umili per andare avanti. Spagnoli è migliorato, il peggio per fortuna è stato scongiurato. Assieme al mio staff stiamo facendo delle valutazioni anche in vista dei prossimi incontri. Ne abbiamo tre ravvicinati e pertanto è logico che faremo delle rotazioni. Per Paolucci e Petrella dovremo aspettare ancora un po’, però domani porterò in panchina Berardi. Un ragazzo sfortunato, molto serio, ci tengo tanto. La classifica finora è anomala. Sono convinto che i veri valori usciranno fuori, prima di Natale qualcosa cambierà. In società abbiamo dirigenti preparati, sanno come muoversi. L’Ancona è pronta a giocare davanti una cornice di rilievo. Il nostro pubblico va solo ringraziato, l’affetto non è mai mancato anche nei momenti meno felici”.

Probabili formazioni

ANCONA (4-3-3): Perucchini; Mezzoni, Mondonico, Bianconi, Brogni; D’Eramo, Gatto, Prezioso; Lombardi, Spagnoli, Di Massimo. Allenatore: Colavitto.

TORRES (4-4-2): Salvato; Lombardo, Antonelli, Dametto, Liviero; Campagna, Masala, Gianola, Girgi; Scappini, Diakitè. Allenatore: Greco.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà Eleven Sports a trasmettere in diretta e in esclusiva la sfida Ancona – Torres , valida per la giornata 15 del campionato Serie C – Girone B. Servizio visibile su abbonamento in streaming e per tutti i dispositivi smart tv.