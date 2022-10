Arbitri dell’11° giornata del campionato di Serie A 2022/2023

Le designazioni arbitrali per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 in programma dal 21 al 24 ottobre e i precedenti

L’Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per l’11ª giornata del Campionato di Serie A 2022/2023 in programma da venerdì 21 ottobre a lunedì 24 ottobre 2022. Andiamo a vedere le designazioni nei principali incontri della giornata. Il programma si aprirà venerdì alle 20:45 con Juventus – Empoli. L’incontro sarà diretto da Michael Fabbri. Il fischietto di Ravenna ha diretto i bianconeri 9 volte con il bilancio di 7 vittorie, 2 pareggi e nessuna sconfitta. Lo ricordiamo nel derby del 2020/21 terminato 2-2. Sono 13 quelli con i toscani tra Serie A e B con 4 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. Il programma del sabato si apre con Salernitana – Spezia delle ore 15. Designato Daniele Chiffi della sezione di Padova. I campani hanno ottenuto 2 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta mentre i liguri nei 12 precedenti hanno ottenuto 5 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. Alle 18 Milan – Monza sarà diretto da Livio Marinelli di Tivioli. I rossoneri hanno ottenuto un successo in queste stagione per 4-2 contro l’Udinese e la scorsa stagione uno 0-0 casalingo con il Bologna. Sei precedenti invece con i biancorossi tra Serie B e C con nessuna vittoria, ben 4 pareggi e due sconfitte. Fiorentina – Inter delle 20:45 sarà diretta da Paolo Valeri. Bilancio positivo per entrambe le squadre: i viola con 10 vittorie, 13 pareggi e 6 sconfitte mentre i nerazzurri con 20 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte. Domenica in primo piano due partite. La prima è Atalanta – Lazio delle ore 18. Il fischietto di Palermo ha diretto dal Dea in 7 occasioni con appena 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte mentre i biancocelesti hanno ottenuto 7 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. La seconda è Roma – Napoli segnata a Massimiliano Irrati di Pistoia. Ben 23 i precedenti con i giallorossi e bilancio di 12 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte mentre per i campani 14 precedenti con solo 2 sconfitte, 1 pareggio e 11 vittorie.

SERIE A TIM – DESIGNAZIONI 11ª GIORNATA

VENERDI’ 21 OTTOBRE

JUVENTUS – EMPOLI h. 20.45

FABBRI

DEL GIOVANE – LOMBARDO

IV: CAMPLONE

VAR: NASCA

AVAR: RANGHETTI

SABATO 22 OTTOBRE

SALERNITANA – SPEZIA h. 15.00

CHIFFI

GIALLATINI – CARBONE

IV: MASSIMI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

MILAN – MONZA h. 18.00

MARINELLI

ZINGARELLI – PALERMO

IV: PRONTERA

VAR: GUIDA

AVAR: MONDIN

FIORENTINA – INTER h. 20.45

VALERI

PRETI – DI IORIO

IV: SERRA

VAR: MARIANI

AVAR: COSTANZO

DOMENICA 23 OTTOBRE

UDINESE – TORINO h. 12.30

MARCHETTI

MARGANI – VECCHI

IV: COSSO

VAR: LA PENNA

AVAR: DI MARTINO

BOLOGNA – LECCE h. 15.00

SOZZA

TEGONI – BRESMES

IV: RUTELLA

VAR: MARINI

AVAR: MUTO

ATALANTA – LAZIO h. 18.00

ABISSO

DI GIOIA – DEI GIUDICI

IV: ORSATO

VAR: DI BELLO

AVAR: CECCONI

ROMA – NAPOLI h. 20.45

IRRATI

LO CICERO – TOLFO

IV: MANGANIELLO

VAR: DI PAOLO

AVAR: PASSERI

LUNEDI’ 24 OTTOBRE

CREMONESE – SAMPDORIA h. 18.30

MARESCA

PERROTTI – GARZELLI

IV: MIELE G.

VAR: FOURNEAU

AVAR: COLAROSSI

SASSUOLO – H. VERONA h. 20.45

SANTORO

ROSSI C. – POLITI

IV: PATERNA

VAR: PICCININI

AVAR: VIVENZI