Elenco delle partite previste per oggi venerdì 21 ottobre 2022: anticipi anche in Ligue 1 con la trasferta del PSG ad Ajaccio e Bundesliga con Magonza – Colonia

Torna la Serie A con l’undicesima giornata di campionato. Venerdì 21 ottobre in programma dunque l’anticipo delle 20:45 tra Juventus e Empoli. Sguardo alla classifica delle due squadre con i bianconeri che sono reduci dal successo nel derby con il Torino e che occupano l’ottava posizione. In risalita anche la squadra Toscana che dopo il successo con il Monza ha raggiunto quota 11 punti a pari merito con il Torino. Alla vigilia dell’incontro ha parlato il tecnico bianconero sottolineando come la squadra dovrà ripartire da quanto si è visto nel derby. Allegri ha sottolineato come la squadra sta meglio mentalmente e con Vlahovic ha giocato a una delle migliori partite tecnicamente insieme a Kean. Quindi parlando dell’avversario ha detto come non sarà una partita semplice ricordando anche la scorsa stagione hanno vinto proprio qui all’Allianz Statium. Sono una squadra veloce e tecnica che impegna molto fisicamente e per poterli superare bisognerà mettersi alla pari e sarà importante evitare di commettere nuovi errori. In campo i bianconeri dovrebbero presentarsi con il tandem offensivo Vlahovic – Milik mentre come modulo potrebbe essere scelto il 3-5-2 con Paredes a centrocampo Kostic e Cuadrado esterni mentre Alex Sandro nel trio difensivo con Bonucci e Danilo. Dall’altra parte Zanetti dovrebbe riproporre Baldanzi del primo minuto dietro Destro e Satriano mentre non sono ancora recuperabili i vari infortunati da Ismajili a Tonelli, da Grassi ad Akpa Akpro.

Si giocano gli anticipi anche in altri campionati europei alle 20:30 la Bundesliga apre l’undicesima giornata con la sfida tra Magonza e Colonia. In classifica le due squadre occupano posizioni di tutto rispetto e sono separate soltanto da un punto. Il Mainz ha rotto il digiuno di vittorie soltanto dello scorso turno vincendo in casa del Brema mentre Colonia alterna risultati positivi ad altri negativi come gli ultimi turni dove la squadra è stata sconfitta 5-2 con Mounchengladbach mentre ha battuto in casa tra 3-2 l’Augusta. Alle ore 21 si gioca in anticipo della dodicesima giornata di Ligue 1 in Francia con la sfida tra Ajaccio e Paris Saint-Germain. La squadra parigina guida dopo 11 giornate con 29 punti e non è ancora stata mai sconfitta. L’Ajaccio invece si trova in diciottesima posizione a pari merito con Strasburgo e Angers con appena 8 punti ed è reduce dal pareggio contro il Troyes in trasferta.

In Italia si gioca anche l’anticipo della nona giornata del campionato Primavera 1 con Juventus e Cagliari che si affronteranno alle ore 15. I bianconeri dopo un ottimo inizio di stagione sono stati sconfitti 4-2 a Bologna risultato che ha fatto perdere la vetta della classifica a favore del Frosinone ed è stata raggiunta dalla Roma a quota 17. Dall’altra parte il Cagliari ha pareggiato in casa contro la Sampdoria dopo 2 vittorie consecutive che ha consentito la squadra rossoblù di salire alcune posizioni in classifica.

Per quanto riguarda il calcio sudamericano Sono in corso e già alcune partite del campionato di Serie A brasiliano con Sao Paolo – Coritiba mentre prosegue la Coppa Libertadores femminile con due partita. Si gioca anche in Bolivia, Perù e Venezuela. Questa mattina invece sarà la volta della sfida tra Western United e Macarthur valida per la terza giornata del campionato di A-League in Australia. Tra gli altri campionati ricordiamo anche la Liga Portugal che presenta la suggestiva sfida tra Porto e Benfica con fischio d’inizio alle 21:15. Le due squadre si contendono la leadership da una parte con il secondo posto dall’altra col primo posto e sono divise da appena tre lunghezze. Pertanto questa sfida potrebbe dire molto​ sul proseguo della stagione. Ricordiamo che nell’ultimo precedentr tra le due squadre giocato lo scorso 7 maggio si impose in trasferta il Porto per 1-0 grazie a una rete realizzata da Zaidu al quarto minuto di recupero.

SERIE A

20:45

ALBANIA SUPER LEAGUE

Teuta – Partizani 17:45

Vllaznia – Bylis 17:45

ALGERIA LIGUE 1

Belouizdad – Magra 16:00

Chlef – Arba 16:00

Constantine – Biskra 16:00

El Bayadh – Paradou 16:00

Khenchela – MC Alger 16:00

USM Alger – Saoura 16:00

JS Kabylie – Setif 18:00

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Ararat-Armenia – Ararat 16:00

Shirak – Pyunik 17:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

Western United – Macarthur FC 10:45

BELGIO JUPILER LEAGUE

Cercle Brugge – Charleroi 20:45

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – CLAUSURA

Blooming – Palmaflor 00:15

Independiente Petrolero – Tomayapo 02:30

BRASILE SERIE A

Sao Paulo – Coritiba 01:00

BULGARIA PARVA LIGA

Arda – Lok. Sofia 18:45

CIPRO FIRST DIVISION

Anorthosis – Doxa 18:00

Ol. Nicosia – Apollon 18:00

CROAZIA HNL

Hajduk Split – Din. Zagabria 18:00

DANIMARCA SUPERLIGA

Odense – Lyngby 19:00

ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Fasil Kenema – Defence Force 12:00

Welayta Dicha – Ethiopian Insurance 15:00

FRANCIA LIGUE 1

AC Ajaccio – Paris SG 21:00

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Darmstadt – Kiel 18:30

Rostock – Kaiserslautern 18:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Magonza – Colonia 20:30

GERMANIA BUNDESLIGA – DONNE

Meppen D – Potsdam D 19:15

IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Peykan – Havadar SC 13:30

Esteghlal F.C. – Aluminium Arak 15:30

Gol Gohar – Zob Ahan 15:30

Naft M.I.S – Mes Rafsanjan 15:30

IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP

Dungannon – Ballymena 20:45

IRLANDA PREMIER DIVISION

Bohemians – Finn Harps 20:45

Derry City – Shelbourne 20:45

Dundalk – Sligo Rovers 20:45

Shamrock Rovers – St. Patricks 20:45

UC Dublin – Drogheda 20:45

ITALIA PRIMAVERA 1

Juventus U19 – Cagliari U19 15:00

ITALIA SERIE A

Juventus – Empoli 20:45

LITUANIA A LYGA

Riteriai – Banga 17:00

MAROCCO BOTOLA PRO

Chabab Mohammedia – FAR Rabat 21:00

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – APERTURA – PLAY OFFS

Zacatecas Mineros – Tapatio 02:00

Atl. Morelia – Alebrijes Oaxaca 02:00

Dorados – Alacranes 04:15

MESSICO LIGA MX – APERTURA – PLAY OFFS

Pachuca – Monterrey 04:06

MONTENEGRO PRVA CRNOGORSKA LIGA

Jezero – Jedinstvo 14:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – CLAUSURA

Guairena FC – Sol De America 22:00

PERU LIGA 1 – CLAUSURA

Carlos Mannucci – Alianza Atl. 01:00

A. Lima – Binacional 03:30

POLONIA EKSTRAKLASA

Widzew Lodz – Legnica 20:30

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

FC Porto – Benfica 21:15

ROMANIA LIGA 1

Rapid Bucarest – Farul Constanta 19:30

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Murata – Faetano 21:15

SCOZIA PREMIERSHIP

Hibernian – St. Johnstone 20:30

SPAGNA LALIGA2

Granada – Saragozza 21:00

SUD AMERICA COPA LIBERTADORES – WOMEN

Libertad Limpeno D – Independiente del Valle D 00:15

Palmeiras D – U. De Chile D 00:15

TURCHIA SUPER LIG

Antalyaspor – Istanbulspor 19:00

URUGUAY PRIMERA DIVISION – CLAUSURA

River Plate – Montevideo City 20:15

USA MLS – PLAY OFF

Philadelphia Union – Cincinnati 02:00

Los Angeles FC – Los Angeles Galaxy 04:00

VENEZUELA PRIMERA DIVISION – COPA SUDAMERICANA – PLAY OFF

Lara – Puerto Cabello 00:00

Portuguesa – Dep. Tachira 00:00