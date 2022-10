Juventus – Empoli: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Juventus – Empoli di Venerdì 21 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l’anticipo dell’undicesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023

TORINO – Venerdì 21 ottobre, all’Allianz Stadium di Torino, andrà in scena Juventus – Empoli, anticipo dell’undicesima giornata di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 20.45. I bianconeri, dopo due ko di fila, in Champions League contro il Maccabi Haifa e in campionato contro il Milan, si sono aggiudicati un Derby della Mole tutt’altro che spettacolare grazie al gol decisivo di Vlahovic nella ripresa e sono tornati a vincere dopo quasi sei mesi in trasferta. La squadra di Allegri ora é ottava, a quota 16 e a dieci lunghezze dalla capolista Napoli, con un percorso di quattro vittorie, quattro pareggi e due partite perse, tredici reti realizzate e sette incassate. I toscani, nel turno precedente, hanno trovato il primo successo stagionale davanti al proprio pubblico battendo per una rete a zero il Monza; sono decimi in classifica con 11 punti, frutto di due vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte, otto gol fatti e altrettanti subiti. Nelle ultime cinque sfide la Juventus ha ottenuto nove punti, l’Empoli sette. Sono ventotto i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di ventuno successi per i bianconeri, tre pareggi e quattro vittorie per gli azzurri. Nella passata stagione, a Torino, l’Empoli si impose a sorpresa per 0-1-

Cronaca della partita con commento in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: JUVENTUS - EMPOLI Venerdì 21 ottobre dalle ore 19:45 le formazioni ufficiali, dalle 20:45 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Del Giovane di Albano Laziale e Lombardo di Cinisello Balsamo. Il quarto uomo sarà Camplone di Pescara; al Var ci sarà Nasca di Bari, assistito da Ranghetti di Chiari. Il fischietto romagnoli ha diretto l’Empoli in tredici occasioni, con il bilancio di quattro vittorie azzurre, altrettanti pareggi e cinque sconfitte. Nove i precedenti con la Juventus, con sei vittorie per i bianconeri, due pareggi e una sconfitta.

Presentazione del match

QUI JUVENTUS – Allegri dovrà ancora fare i conti con gli infortuni di Kaio Jorge, Chiesa, Pogba, Di Sciglio e Di Maria, ai quali nelle ultime ore si é aggiunto Bremer che, per una lesione muscolare, resterà lontano dai campi da gioco per almeno venti giorni. Il tecnico toscano dovrebbe affidarsi al modulo 4-4-2 schierando Szczesny tra i pali e una difesa a quattro composta dalla coppia centrale Bonucci-Danilo e sulle fasce da Alex Sandro e Danilo. In mezzo al campo ci saranno Locatelli e Rabiot mentre McKennie e Kostic completeranno la linea di centrocampo. Attacco affidato alla coppia Vlahovic-Milik.

QUI EMPOLI – Zanetti dovrà ancora rinunciare agli infortunati Tonelli, Ismailj, Grassi e Akpa Apro. Dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-1-2. Tra i pali ci sarà Vicario; davanti a lui sulle corsie laterali Stojanovic e Parisi mentre al centro della difesa troveremo De Winter e Luperto. A centrocampo Haas, Marin e Bandinelli mentre in avanti a supporto di Destro e Satriano, in vantaggio su Lammers, spazio a Bajrami, al momento preferito a Baldanzi e Pjaca.

Le probabili formazioni di Juventus – Empoli

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Danilo, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. Allenatore: Massimiliano Allegri.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Bajrami; Destro, Satriano. Allenatore: Paolo Zanetti.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. La gara sarà visibile anche su Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purchè siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.