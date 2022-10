Maccabi Haifa – Juventus: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Maccabi Haifa – Juventus di Martedì 11 ottobre 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale.Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2022-2023

HAIFA – Martedì 11 ottobre, allo Stadio “Sammy Hofer”di Haifa, andrà in scena Maccabi Haifa – Juventus, gara valida per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2022-2023; calcio di inizio alle ore 18.45. Le due squadre sono inserite nel Gruppo H. La squadra Allegri é uscita sconfitta per 2-1 dal campo del PSG, ha perso in casa 1-2 contro il Benfica e ha ritrovato la vittoria contro gli israeliani nella gara di andata. In campionato i bianconeri sono reduci dalla sconfitta per 2-0 rimediata a San Siro contro il Milan e sono ottavi a quota 13 punti con un percorso di tre vittorie, quattro pareggi e due sconfitte, dodici gol fatti e sette subiti. Il Maccabi Haifa é in testa al massimo campionato israeliano.

Cronaca della partita con commento e tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: MACCABI HAIFA - JUVENTUS

L’arbitro

Tutti spagnoli gli arbitri designati. A dirigere il match sarà Mateu Lahoz, coadiuvato dagli assistenti Cebrian Devis e del Palomar; quarto uomo Melero Lopez,. Al Var Martinez Munuera,Avar de Burgos.

La lista UEFA della Juventus

LISTA A: Szczesny, De Sciglio, Bremer, Locatelli, Danilo, Chiesa, McKennie, Vlahovic, Pogba, Cuadrado, Alex Sandro, Milik, Gatti, Kostic, Kean, Bonucci, Di Maria, Pinsoglio, Rugani, Rabiot, Aké, Paredes, Perin.

LISTA B: Miretti, Soulé, Da Graca, Garofani, Fagioli.

Presentazione del match

QUI M. HAIFA – Il Maccabi Haifa potrebbe scendere in campo con un modulo 5-3-2 con Cohent tra i pali e con una linea difendìsiva a cinque firmata al centro da Seck, Batubinsika e Goldberg e sulle fasce da Sundgren e Cornud. A centrocampo Muhammad, Chery e Abu Fani. Coppia di attacco formata da Pierrot e Tchibota.

QUI JUVENTUS – Allegri dovrà ancora fare i conti con gli infortuni di Kaio Jorge, Chiesa e Pogba. Il tecnico toscano dovrebbe rispondere col modulo 4-3-3 schierando in porta Szczesny e una difesa a quattro composta dalla coppia centrale Bonucci-Bremer e sulle fasce da Alex Sandor e Danilo. A centrocampo ci saranno Locatelli, Paredes e Rabiot. Attacco affidato a Vlahovic, affiancato da Di Maria e Kostic.

Le probabili formazioni di Maccabi Haifa – Juventus

MACCABI HAIFA (5-3-2): Cohen; Sundgren, Seck, Batubinsika, Goldberg, Cornud; Muhammad, Chery, Abu Fani; Pierrot, Tchibota.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bremer, Bonucci, Alex Sandro; Locatelli, Paredes, Rabiot; Di Maria, Vlahovic, Kostic.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 252). In streaming, per i soli abbonati Sky, su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.