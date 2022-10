Arbitri dell’11° giornata del campionato di Serie C 2022/2023

Le designazioni arbitrali per la decima giornata del campionato di Lega Pro 2022/2023 in programma dal 29 al 31 ottobre

L’Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali dell’11° giornata del campionato di Lega Pro. Andiamo a vedere nel dettaglio le designazioni per le gare dal 29 a 31 ottobre 2022. Il programma si apre sabato con le partite del girone B al completo alle ore 14:30 e alle 17:30. Le due capoliste, Gubbio ed Entella giocano entrambe in trasferta. La prima in casa del Fiorenzuola sotto la direzione di Antonino Costanza di Agrigento mentre la seconda in quella dell’Olbia sotto la direzione di Daniele Virgilio di Trapani. Domenica invece sarà la volta del girone A e C. Nel primo troviamo il Lecco impagnato in casa del Trento, designato Giuseppe Vingo di Pisa mentre il big match tra FeralipiSalò e Renate sarà diretto da Claudio Petrella di Virterbo. Nel secondo girone troviamo la capolista Catanzaro nell’insidioso campo di Avellino con Stefano Nicoli di Brescia ad arbitrare. Sarà invece Kevin Bonacina di Bergamo incaricato di arbitrare Crotone – Picerno mentre il Pescara impegnato in trasferta contro la Juve Stabia incontrerà il fischietto di Paride Tremolada di Monza. Il posticipo di lunedì 31 ottobre tra Piacenza e Padova è stato assegnato all’arbitro Gabriele Scatena di Avezzano.

GIRONE A

ALBINOLEFFE S.R.L. JUVENTUS U23 Valerio Vogliacco Bari Maurizio Barbiero Campobasso Matteo Cardona Catania Anna Frazza Schio CALCIO LECCO 1912 S.R.L. AC TRENTO 1921 S.R.L. Giuseppe Vingo Pisa Andrea Pasqualetto Aprilia Vincenzo Abbinante Bari Francesco Zago Conegliano FERALPISALO S.R.L. RENATE S.R.L. Claudio Petrella Viterbo Maicol Ferrari Rovereto Francesco Picciche’ Trapani Vittorio Umberto Branzoni Mestre L.R. VICENZA S.P.A. PRO VERCELLI Davide Di Marco Ciampino Mattia Regattieri Finale Emilia Matteo Pressato Latina Alessandro Pizzi Bergamo NOVARA FOOTBALL CLUB SPA SAN GIULIANO CITY S.R.L. Mario Saia Palermo Andrea Bianchini Perugia Stefano Franco Padova Riccardo Dasso Genova PERGOLETTESE 1932 S.R.L. PORDENONE. Fabio Pirrotta Barcellona Pozzo di Gotto Vincenzo Pedone Reggio Calabria Giulia Tempestilli Roma 2 Mario Leone Avezzano PIACENZA CALCIO 1919 SRL PADOVA CALCIO Gabriele Scatena Avezzano Veronica Vettorel Latina Markiyan Voytyuk Ancona Davide Gandino Alessandria PRO SESTO 1913 S.R.L. AURORA PRO PATRIA Aleksandar Djurdjevic Trieste Simone Pistarelli Fermo Matteo Lauri Gubbio Michele Pasculli Como TRIESTINA CALCIO 1918 MANTOVA FC SRL Leonardo Mastrodomenico Matera Rodolfo Spataro Rossano Cristiano Pelosi Ercolano Kristian Bello’ Castelfranco Veneto VIRTUS VERONA ARZIGNANO VALCHIAMPO Erminio Cerbasi Arezzo Matteo Nigri Trieste Luca Chiavaroli Pescara Giacomo Rossini Torino

GIRONE B

ALESSANDRIA CALCIO 1912 SRL RECANATESE S.R.L. Emanuele Ceriello Chiari Michele Piatti Como Cosimo Schirinzi Casarano Davide Cerea Bergamo ANCONA MATELICA SRL LUCCHESE 1905 ARL Francesco Burlando Genova Mattia Morotti Bergamo Alessandro Cassano Saronno Gianluca Catanzaro Catanzaro AQUILA 1902 MONTEVARCHI CESENA F.C. S.R.L. Eugenio Scarpa Collegno Marco Belsanti Bari Antonio D’Angelo Perugia Federico Tassano Chiavari CITTA’ DI PONTEDERA SRL SEF TORRES 1903 Gabriele Sacchi Macerata Nicola Morea Molfetta Simone Asciamprener Rainieri Milano Gianluca Guitaldi Rimini FERMANA F.C. SRL IMOLESE CALCIO 1919 Emanuele Frascaro Firenze Marco Giudice Frosinone Alessandro Marchese Napoli Domenico Leone Barletta FIORENZUOLA 1922 SSARL.D. VIRTUS ENTELLA Antonino Costanza Agrigento Giuseppe Trischitta Messina Franco Iacovacci Latina Federico Olmi Zippilli Mantova OLBIA GUBBIO Daniele Virgilio Trapani Fabio Dell’Arciprete Vasto Ayoub El Filali Alessandria Davide Galiffi Alghero REGGIANA 1919 SPA VIS PESARO 1898 A R.L. Dario Di Francesco Ostia Lido Giacomo Bianchi Pistoia Marco Sicurello Seregno Gianluca Martino Firenze RIMINI 1912 S.R.L. CARRARESE CALCIO S.R.L. Mattia Pascarella Nocera Inferiore Fabrizio Giorgi Legnano Marco Cerilli Latina Fabrizio Ramondino Palermo SIENA SAN DONATO TAVARNELLE Abdoulaye Diop Treviglio Marco Croce Nocera Inferiore Mario Chichi Palermo Stefano Giordano Grosseto

GIRONE C