Arbitri della 12° giornata del campionato di Serie A 2022/2023

Le designazioni arbitrali per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 in programma dal 29 al 31 ottobre e i precedenti

L’Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 12ª giornata del Campionato di Serie A 2022/2023 in programma da sabato 29 ottobre a lunedì 31 ottobre 2022. Andiamo a vedere le designazioni nei principali incontri della giornata. Il programma si aprirà sabato alle ore 15 con Napoli – Sassuolo affidato alla direzione di Antonio Rapuano. I campani nell’unico precedente hanno trionfato con una goleada proprio contro i neroverdi mentre quest’ultimi hanno perso ben quattro delle cinque partite e un solo successo. Per Lecce – Juventus è stato designato Daniele Chiffi. Bilancio in equilibrio per i pugliesi nei 7 precedenti con il fischietto di Padova: 3 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte. Negli otto precedenti con i bianconeri troviamo invece 6 successi e 2 sconfitte proprio negli incontri più recenti della scorsa stagione con Fiorentina e Cagliari. Sarà invece Luca Massimi a dirigere Inter – Sampdoria. Si tratta della prima direzione per i nerazzurri mentre i blucerchiati hanno ottenuto un successo e una sconfitta. Lunch match della domenica sarà Empoli – Atalanta. L’incontro sarà arbitrato da Giovanni Ayroldi che ha portato molti pareggi alla squadra toscana, ben 3 nei 5 precedenti, una vittoria e una sconfitta. Massimiliano Irrati dirigerà invece Cremonese – Udinese. Un solo precedente per i grigiorossi in Lega Pro quando pareggiarono 1-1 con la SPAL. I friulani hanno ottenuto 3 vittorie, 4 pareggi e altrettante sconfitte. La partita Lazio – Salernitana sarà invece arbitrata da Gianluca Manganiello. Negli otto precedenti con il fischietto di Pinerolo i laziali hanno conquistato ben 7 successi e una sola sconfitta per 4-2 in casa contro la Fiorentina. La squadra campana l’ha incrociato solo in Serie B con 2 successi, 3 pareggi e 1 sconfitta. Il Milan fa visita al Torino e arbitraggio a cura di Rosario Abisso. Otto i precedenti con 6 vittorie, un pareggio e una sconfitta. La Roma sarà impegnata nel posticipo con il Verona. Arbitro dell’incontro sarà Juan Luca Sacchi di Macerata. Solo un precedente per i giallorossi, quello della stagione 2020/21 quando furono sconfitti 2-0 a Genova contro la Sampdoria.

SERIE A TIM – DESIGNAZIONI 12ª GIORNATA

SABATO 29 OTTOBRE

NAPOLI – SASSUOLO h. 15.00

RAPUANO

BACCINI – SCHIRRU

IV: PERENZONI

VAR: MARINI

AVAR: LONGO S.

LECCE – JUVENTUS h. 18.00

CHIFFI

MONDIN – AFFATATO

IV: MARCHETTI

VAR: FABBRI

AVAR: DEL GIOVANE

INTER – SAMPDORIA h. 20.45

MASSIMI

GALETTO – MASSARA

IV: COSSO

VAR: NASCA

AVAR: PAGANESSI

DOMENICA 30 OTTOBRE

EMPOLI – ATALANTA h. 12.30

AYROLDI

ROCCA – ROSSI M.

IV: VOLPI

VAR: GUIDA

AVAR: NASCA

CREMONESE – UDINESE h. 15.00

IRRATI

SCATRAGLI – BARONE

IV: GHERSINI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MARINI

SPEZIA – FIORENTINA h. 15.00

MASSA

PASSERI – COSTANZO

IV: SANTORO

VAR: PATERNA

AVAR: DI PAOLO

LAZIO – SALERNITANA h. 18.00

MANGANIELLO

ALASSIO – BOTTEGONI

IV: MARIANI

VAR: DI BELLO

AVAR: LONGO S.

TORINO – MILAN h. 20.45

ABISSO

DI VUOLO – YOSHIKAWA

IV: MARESCA

VAR: AURELIANO

AVAR: MUTO

LUNEDÍ 31 OTTOBRE

HELLAS VERONA – ROMA h. 18.30

SACCHI

VIVENZI – CIPRESSA

IV: BARONI

VAR: MARESCA

AVAR: AURELIANO

MONZA – BOLOGNA h. 20.45

PAIRETTO

COLAROSSI – CIPRIANI

IV: GARIGLIO

VAR: DI PAOLO

AVAR: TEGONI