Arbitri della 15° giornata del campionato di Serie B 2022/2023

L’Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 15ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma da sabato 3 a domenica 4 dicembre. Sono due gli anticipi ovvero Venezia – Ternana e Cagliari – Parma. Il primo è in programma alle ore 14 e diretto da Giacomo Camplone di Pescara. Negli otto precedenti i lagunari hanno ottenuto ben 7 vittorie e solo una sconfitta ai rigori in Coppa Italia contro il Verona nella stagione 2020/21. Gli umbri invece hanno centrato 3 successi e un pareggio quello in Serie C nella stagione 2018/19 con il Pordenone. Sarà Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno a dirigere il secondo incontro. Si tratta della sua 3° direzione in Serie B e pertanto è un inedito per le due squadre di oggi. Estratti ben 15 cartellini complessivamente nei tre incontri. I restanti incontri si disputeranno domenica. Il lunch match è SPAL – Modena che sarà arbitrato da Davide Miele. Un precedente per i padroni di casa quello del 24 ottobre 2015 in Lega Pro con la Lupa Roma vinto 4-1; nessun precedente per i gialloblù. Due gli incontri più attesi. Il primo è Bari – Pisa che sarà diretto da Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria. I galletti lo hanno incrociato solo nella stagione 2020/21 quando pareggiarono 2-2 con il Palermo mente i toscani in tre occasioni con bilancio di 2 vittorie e una sconfitta. Il secondo è Brescia – Reggiana affidata a Davide Ghersini di Genova. I lombardi hanno 14 precedenti, il più recente lo scorso anno in Brescia – Parma finita 1-0. Complessivamente sono 6 le vittorie contro i 4 pareggi e altrettante sconfitte.

SERIE B – DESIGNAZIONI 15ª GIORNATA 2022/2023

SABATO 3 DICEMBRE

VENEZIA – TERNANA h. 14.00

CAMPLONE

MARGANI – MASSARA

IV: AURELIANO

VAR: GIUA

AVAR: PAGANESSI

CAGLIARI – PARMA h. 18.00

FERRIERI CAPUTI

LIBERTI – IMPERIALE

IV: ABISSO

VAR: ABBATTISTA

AVAR: ROSSI L.

DOMENICA 4 DICEMBRE

SPAL – MODENA h. 12.30

MIELE G.

DI GIACINTO – LOMBARDI

IV: PERENZONI

VAR: MARIANI (ON-SITE STADIO “PAOLO MAZZA”)

AVAR: MASSIMI (ON-SITE STADIO “PAOLO MAZZA”)

ASCOLI – COMO h. 15.00

CHIFFI

TOLFO – ZINGARELLI

IV: VOLPI

VAR: MASSA

AVAR: PEZZUTO

BARI – PISA h. 15.00

COSSO

AFFATATO – LAUDATO

IV: DIONISI

VAR: MARINI (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

AVAR: MUTO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

BRESCIA – REGGINA h. 15.00

GHERSINI

RASPOLLINI – D’ASCANIO

IV: MARCENARO

VAR: NASCA

AVAR: SERRA

COSENZA – PERUGIA h. 15.00

FELICIANI

MASTRODONATO – SCATRAGLI

IV: MARINELLI

VAR: DI MARTINO

AVAR: PRONTERA

GENOA – CITTADELLA h. 15.00

PAIRETTO

BOTTEGONI – CIPRESSA

IV: GUALTIERI M.

VAR: MAZZOLENI

AVAR: SANTORO

SUDTIROL – FROSINONE h. 15.00

FOURNEAU

ALASSIO – SCARPA

IV: MINELLI

VAR: MANGANIELLO (ON-SITE STADIO “DRUSO”)

AVAR: PAGANESSI (ON-SITE STADIO “DRUSO”)

BENEVENTO – PALERMO h. 18.00

BARONI

PAGLIARDINI – GUALTIERI C.

IV: AYROLDI

VAR: DI PAOLO (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)

AVAR: ROSSI M (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)