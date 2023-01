Arbitri della 17° giornata del campionato di Serie A 2022/2023

Le designazioni arbitrali per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 in programma dal 7 al 9 gennaio e i precedenti

L’Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 17ª giornata del Campionato di Serie A 2022/2023 in programma da sabato 7 a lunedì 9 gennaio 2023. Il turno si apre con i tre anticipi di sabato 7 gennaio. Alle ore 15 Fiorentina – Sassuolo sarà diretta da Gianluca Manganiello. I viola hanno incontrato in sette occasioni il fischietto di Pinerolo conquistando 4 successi e 3 pareggi, il più recente del 6 marzo scorso al Franchi, 1-1 contro l’Hellas Verona. I neroverdi sono all’undicesima partita con 3 vittorie (la più prestigiosa nella scorsa stagione 3-1 la Meazza con il Milan), 5 i pareggi e 2 sconfitte. Matteo Marchetti invece è stato scelto per arbitrare Juventus – Udinese. Si tratta dalla prima direzione per la squadra piemontese mentre i friulani hanno vinto una volta con l’Empoli per 4-1, due pareggi e una sconfitta nel più recente Udinese – Torino 1-2 dello scorso 23 ottobre. Juan Luca Sacchi designato per Monza – Inter. I brianzoli hanno colto ben 3 successi e una sconfitta ovvero quella dello scorso 5 settembre in casa conto l’Atalanta 2-0 mentre i nerazzurri sempre vittoriosi nei 4 precedenti tra Serie A (quest’anno ricordiamo il 2-0 con la Salernitana) e la Coppa Italia sempre gli ottavi una volta con l’Empoli dopo i supplementari e una con il Sassuolo dopo i calci di rigore.

Domenica la Lazio torna all’Olimpico nel match con l’Empoli. Ci sarà Ivano Pezzuto della sezione di Lecce per la prima volta con i laziali mentre i toscani hanno 6 precedenti risalenti alla Serie B e uno alla Coppa Italia: 2 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta. Rosario Abisso è stato invece designato per Sampdoria – Napoli. Il fischietto di Palermo ha diretto 6 volte i blucerchiati con un bilancio di 2 vittorie, 2 pareggi e altrettante sconfitte. Il partenopei hanno invece sempre vinto, sei su sei, l’ultima volta il 9 ottobre scorso nel 4-1 di Cremona. Big match della giornata sarà invece Roma – Milan con Davide Massa di Imperia incaricato della direzione. Ben 24 volte i giallorossi lo hanno avuto come arbitro, di recente nel successo per 2-1 a Milan con l’Inter del 1° ottobre scorso. Complessivamente registriamo 10 successi, 9 pareggi e 5 sconfitte. Sono invece 16 i precedenti con i rossoneri, in questa stagione nel successo di Verona per 2-1 del 16 ottobre scorso. Sono 6 le vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte. Tra i posticipi c’è anche quello dell’Atalanta al Dall’Ara. Designato Marco Di Bello di Brindisi che nei 17 precedenti ha visto 7 vittorie della Dea, 3 pareggi e 7 sconfitte. L’avversario sarà il Bologna che è stato diretto 14 volte con 4 successi, 5 pareggi e altrettante sconfitte.

SERIE A TIM – DESIGNAZIONI 17ª GIORNATA

SABATO 7 GENNAIO

FIORENTINA – SASSUOLO h. 15.00

MANGANIELLO

PRETI – BACCINI

IV: RUTELLA

VAR: DOVERI

AVAR: MUTO

JUVENTUS – UDINESE h. 18.00

MARCHETTI

VIVENZI – ROSSI C.

IV: VOLPI

VAR: LA PENNA

AVAR: DIONISI

MONZA – INTER h. 20.45

SACCHI

BOTTEGONI – CIPRESSA

IV: MASSIMI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI MARTINO

DOMENICA 8 GENNAIO

SALERNITANA – TORINO h. 12.30

COLOMBO

BRESMES – YOSHIKAWA

IV: GIUA

VAR: MARINI

AVAR: PAGANESSI

LAZIO – EMPOLI h. 15.00

PEZZUTO

PALERMO – CECCON

IV: PRONTERA

VAR: NASCA

AVAR: FABBRI

SPEZIA – LECCE h. 15.00

CHIFFI

BERTI – TOLFO

IV: GUALTIERI M.

VAR: GUIDA

AVAR: FOURNEAU

SAMPDORIA – NAPOLI h. 18.00

ABISSO

BERCIGLI – CECCONI

IV: MARINELLI

VAR: VALERI

AVAR: LONGO S.

MILAN – ROMA h. 20.45

MASSA

LO CICERO – DI IORIO

IV: AURELIANO

VAR: IRRATI

AVAR: PICCININI

LUNEDÍ 9 GENNAIO

H. VERONA – CREMONESE h. 18.30

MARIANI

COLAROSSI – MOKHTAR

IV: COSSO

VAR: DI PAOLO

AVAR: ABBATTISTA

BOLOGNA – ATALANTA h. 20.45

DI BELLO

ROSSI L. – CAPALDO

IV: PERENZONI

VAR: BANTI

AVAR: PAIRETTO