Arbitri della 2° giornata del campionato Primavera 1 2023/2024

Le designazioni arbitrali per la seconda giornata del campionato Primavera 1 2023/2024 in programma dal 1° al 3 settembre

L’Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 2ª giornata del Campionato di Primavera 1 2023/24 in programma da venerdì 1° a domenica 3 agosto 2023. Il programma si apre con venerdì primo settembre alle ore 16.30 con Sampdoria-Atalanta, gara diretta da Dario Madonia di Palermo. Nel programma del 2 invece troviamo in apertura alle ore 11 sia Frosinone-Monza che Milan-Bologna. Designati rispettivamente Enrico Gigliotti della sezione di Cosenza e Gioele Iacobellis di quella di Pisa. Ci sarà invece Domenico Leone di Barletta per Cagliari-Inter delle ore 16.30. Nella giornata di domenica Roma e Juventus subito in campo alle ore 11 rispettivamente contro Empoli e Lecce in trasferta sotto la direzione di Andrea Calzavara della sezione di Varese e Giuseppe Rispoli di quella di Locri.

PRIMAVERA 1 – DESIGNAZIONI 2° GIORNATA 2023/2024